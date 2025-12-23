Vánoční kapr bez rizika. Jak filetovat, prořezat kosti a dokonale usmažit

Marek Burza
Dokonalý vánoční stůl vyžaduje, aby vedle vyladěného salátu zářilo i perfektně připravené maso, ať už jde o tradičního kapra nebo oblíbené řízky. Způsob naporcování a přípravy ryby zásadně ovlivňuje nejen chuť, ale i komfort při samotné konzumaci, proto je dobré zvolit metodu, která nejlépe vyhovuje zvyklostem a potřebám vaší rodiny.
Část 1/3

Klasické podkovy pro milovníky tradice

Kapří podkovy s lehkým bramborovým salátkem

Nejstarším a stále velmi rozšířeným způsobem přípravy kapra jsou takzvané podkovy. Tento řez vzniká kolmým naporcováním očištěného trupu ryby přes páteř na jednotlivé porce. Výhodou této metody je zachování šťavnatosti masa, protože řezná plocha je menší a kosti drží svalovinu pohromadě.

Nevýhodou však zůstává přítomnost všech kostí, včetně těch velkých páteřních i drobných svalových kůstek, což vyžaduje při jídle opatrnost a čas. Aby se podkovy propekly rovnoměrně a nestalo se, že strouhanka shoří dříve, než se maso u kosti dodělá, neměly by být plátky silnější než dva až tři centimetry.

Kapra naporcujete rychle a jednoduše. A ještě zbude dost na polévku

Před obalováním je nutné maso důkladně osušit papírovou utěrkou, aby trojobal nevlhnul a neopadával.



Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Skleníkový dům na míru stihli zasklít, jinak Farma Vojty Kotka na zimu usíná

Prima TV, Farma Vojty Kotka

Letošní rok Vojta Kotek z paměti rozhodně nevymaže, protože rozhodnutí pustit se do budování rodinné farmy před něj postavilo hodně nečekané výzvy. Nicméně řada věcí, které si naopak vysnil, se mu...

KVÍZ: Otestujte své znalosti ve vánočním kvízu a nalaďte se na svátky

Nezapomínejte, Štědrý den není jen o dárcích. Vánoce mají hlubší smysl.

Vánoce nejsou jen stromeček a dárky, ale i tradice, pohádky, koledy a spousta zajímavostí z celého světa. Připravili jsme pro vás vánoční kvíz a je jen na vás, kolik bodů si z něj nadělíte. Soutěžit...

Cukroví, co nesmělo chybět u Pilarové, Zagorové či Gotta. Ještě ho stihnete

Staročeské pracny

Mlsání je o Vánocích povoleno. Využijte toho a připravte si oblíbené cukroví hvězd, které kdysi zářily na českém hudebním nebi. Ale pozor, nejde jenom o obyčejné recepty na dobroty. Do každého kousku...

Jak na originální ozdoby ze „studeného porcelánu“. Suroviny jsou za hubičku

Receptář, Jana Stránská, vánoční ozdoby, ruční výroba, studený porcelán

Vánoce si neumíme představit bez krásné výzdoby. Ale než kupovat tuctové plastové ozdoby, to si raději zkuste vyrobit vlastní. Postup je jednoduchý, ingredience pravděpodobně máte doma, výsledek...

Tajemství dokonalého bramborového salátu. Aby vydržel, nechoďte moc uždibovat

Vánoční klasika – smažený kapr a bramborový salát. Když se podíváte pořádně,...

Bramborový salát představuje neodmyslitelný klenot české štědrovečerní tabule, jehož dokonalá chuť závisí na harmonii správně zvolených odrůd brambor, kvalitních surovin a rodinných tradic.

Vánoční kapr bez rizika. Jak filetovat, prořezat kosti a dokonale usmažit

Kapří podkovy s lehkým bramborovým salátkem

Dokonalý vánoční stůl vyžaduje, aby vedle vyladěného salátu zářilo i perfektně připravené maso, ať už jde o tradičního kapra nebo oblíbené řízky. Způsob naporcování a přípravy ryby zásadně ovlivňuje...

23. prosince 2025

Začalo to chvojkou, pak do Čech doputoval vánoční stromeček. Z Německa

V dětských očích byl i řídký smrček díky patřičným ozdobám krásný.

Nechybí snad v žádné domácnosti, ale kdysi dávno tomu tak nebylo. Naši předkové ho nechtěli a neměli na něj doma ani dost místa. Přesto jsme si stromečky nakonec oblíbili a považujeme tradici za...

23. prosince 2025

Smutný konec Juráška z Popelky. Narodil se jako hnědák, na zimní natáčení doplatil

Premium
Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Víte, že slavný bělouš Jurášek z pohádky Tři oříšky pro Popelku byl původně tmavý hnědák jménem Ibrahim? Ale nebojte, nebyl to žádný migrant ani netrpěl krizí identity. Byl to stále tentýž...

22. prosince 2025

Krémová, nebo rustikální? Návod na silnou vánoční rybí polévku a krutony

Rybí polévka s opečenou houskou

Vánoční rybí polévka je klenotem štědrovečerní večeře a její příprava je komplexní kulinářskou disciplínou, která se dělí na dvě hlavní školy: krémovou (hladkou) a rustikální (čistou s kousky)....

22. prosince 2025  8:06

Když vzplane stromeček, je to fofr. Nezapomeňte, že i svíčka je otevřený oheň

Co dělat. když vzplane stromek? Zachovejte klid a rychle konejte, jde o vteřiny

Plameny na vánočním stromku dokážou během pár sekund změnit sváteční idylu v děsivý chaos. Hasiči varují – na vrcholu plamene svíčky je přes 800 °C! Co dělat, když váš domov zachvátí oheň, a jak...

22. prosince 2025

Tajemství dokonalého bramborového salátu. Aby vydržel, nechoďte moc uždibovat

Vánoční klasika – smažený kapr a bramborový salát. Když se podíváte pořádně,...

Bramborový salát představuje neodmyslitelný klenot české štědrovečerní tabule, jehož dokonalá chuť závisí na harmonii správně zvolených odrůd brambor, kvalitních surovin a rodinných tradic.

21. prosince 2025

Kapra zbavíte zápachu jinak než mlékem. Podkovy jsou přešlap, míní šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Karel Matyáš z pražské středomořské restaurace (na snímku s rybou sv....

Symbolem českých Vánoc je kapr. Tedy posledních zhruba sto let. Ještě v 19. století byly hlavními štědrovečerními jídly různé kaše, často s houbami. Ty se braly jako náhražka masa. Nechyběl pokrm z...

20. prosince 2025

Skleníkový dům na míru stihli zasklít, jinak Farma Vojty Kotka na zimu usíná

Prima TV, Farma Vojty Kotka

Letošní rok Vojta Kotek z paměti rozhodně nevymaže, protože rozhodnutí pustit se do budování rodinné farmy před něj postavilo hodně nečekané výzvy. Nicméně řada věcí, které si naopak vysnil, se mu...

20. prosince 2025

Panda velká přežila jako zázrakem. Tajemství ohroženého symbolu Číny

Pandy se po obědě uvelebily k zaslouženému odpočinku na připravených židlích ve...

I pandy si čas od času zaslouží pořádný relax. Své o tom ví roztomilá pandí rodinka v čínské zoologické zahradě v Čchung-čchingu. Pandy se po obědě uvelebily k zaslouženému odpočinku na připravených...

19. prosince 2025

Jaké byly Vánoce za totáče? Dárky pod pultem a fronty, místo koled zněl Gott

Jak jsme slavili vánoční svátky

Vzpomínáte si na to, jak jste prožívali Vánoce ještě před revolucí? Nebyly to jen fronty na banány a pomeranče... Svátky před rokem 1989 měly své kouzlo, i když doba nebyla zrovna jednoduchá....

19. prosince 2025

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Daktyloskopie ve zvířecí říši. Koalové mají otisky, psi čenich, chápani ocas

Zachráněný medvídek koala. Klokaní ostrov je zřejmě nejvíce zasaženým místem...

Daktyloskopie už dostala do chládku pěknou řádku lupičů, vyděračů a vrahounů. Nejsou to však jen lidé, kdo po sobě zanechává unikátní vizitky. Koalové svými otisky prstů matou i ostřílené detektivy,...

18. prosince 2025

KVÍZ: Otestujte své znalosti ve vánočním kvízu a nalaďte se na svátky

Nezapomínejte, Štědrý den není jen o dárcích. Vánoce mají hlubší smysl.

Vánoce nejsou jen stromeček a dárky, ale i tradice, pohádky, koledy a spousta zajímavostí z celého světa. Připravili jsme pro vás vánoční kvíz a je jen na vás, kolik bodů si z něj nadělíte. Soutěžit...

vydáno 18. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.