Klasické podkovy pro milovníky tradice
Kapří podkovy s lehkým bramborovým salátkem
Nejstarším a stále velmi rozšířeným způsobem přípravy kapra jsou takzvané podkovy. Tento řez vzniká kolmým naporcováním očištěného trupu ryby přes páteř na jednotlivé porce. Výhodou této metody je zachování šťavnatosti masa, protože řezná plocha je menší a kosti drží svalovinu pohromadě.
Nevýhodou však zůstává přítomnost všech kostí, včetně těch velkých páteřních i drobných svalových kůstek, což vyžaduje při jídle opatrnost a čas. Aby se podkovy propekly rovnoměrně a nestalo se, že strouhanka shoří dříve, než se maso u kosti dodělá, neměly by být plátky silnější než dva až tři centimetry.
Před obalováním je nutné maso důkladně osušit papírovou utěrkou, aby trojobal nevlhnul a neopadával.