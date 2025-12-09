Jak vybrat a opečovávat vánoční kaktus či hvězdu, aby přežily nejen Vánoce

S nadcházejícími vánočními svátky se pojí i dvě tradiční rostliny: jedna rozzáří domov červenými hvězdičkami, ale je jedovatá pro mazlíčky, druhá ho ozdobí elegantními kvítky. Zatímco hvězda se v Česku začala objevovat až ve druhé polovině minulého století, kdy byla vyšlechtěna jako pokojovka, vánoční kaktus (Schlumbergera) tu s námi už byl o století dříve a s oblibou ho pěstovaly i naše praprababičky.
Elegán z Brazílie dělal na Vánoce na okně radost už našim praprababičkám.

Tzv. vánoční kaktus pochází z tropických pralesů Brazílie, do Evropy byla jeho první odrůda přivezena v roce 1819. Tehdy ovšem ještě nebyl typickou vánoční rostlinou, začal tak být označován až postupem času, a to z prostého důvodu, kvůli jeho schopnosti rozkvétat právě v zimě.

Jak vybrat zdravý kaktus?

Při nákupu si pohlídejte, aby rostlina měla zdravý vzhled. Tzn. stonky s listy by měly být sytě zelené a pevné, bez skvrn a poškození, bez známek napadení škůdci. Největší parádu vám udělá rostlina, která má hustý růst s novými výhonky odspodu. Dobře vyvinutá by měla být i poupata.

Kaktus sice není tolik choulostivý jako vánoční hvězda – ani on ale nemá rád mráz, z obchodu si ho proto přeneste domů co nejrychleji, ideálně zabalený v papíře. Doma pak pro něj zvolte světlé místo s rozptýleným světlem a zalévejte odstátou vodou teprve ve chvíli, když je horní vrstva zeminy úplně suchá. Vánoční kaktus totiž nesnáší přemokření.

