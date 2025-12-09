Tzv. vánoční kaktus pochází z tropických pralesů Brazílie, do Evropy byla jeho první odrůda přivezena v roce 1819. Tehdy ovšem ještě nebyl typickou vánoční rostlinou, začal tak být označován až postupem času, a to z prostého důvodu, kvůli jeho schopnosti rozkvétat právě v zimě.
Jak vybrat zdravý kaktus?
Při nákupu si pohlídejte, aby rostlina měla zdravý vzhled. Tzn. stonky s listy by měly být sytě zelené a pevné, bez skvrn a poškození, bez známek napadení škůdci. Největší parádu vám udělá rostlina, která má hustý růst s novými výhonky odspodu. Dobře vyvinutá by měla být i poupata.
Kaktus sice není tolik choulostivý jako vánoční hvězda – ani on ale nemá rád mráz, z obchodu si ho proto přeneste domů co nejrychleji, ideálně zabalený v papíře. Doma pak pro něj zvolte světlé místo s rozptýleným světlem a zalévejte odstátou vodou teprve ve chvíli, když je horní vrstva zeminy úplně suchá. Vánoční kaktus totiž nesnáší přemokření.
|
Chcete zažít Vánoce jako za našich babiček? Přírodní dekorace to jistí