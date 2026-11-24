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Jak poznat zdravou vánoční hvězdu?
Při výběru v obchodě se vyplatí rostlinu pořádně prohlédnout. Zelené listy by měly být pevné, svěží, bez žloutnutí nebo hnědých skvrn. Barevné části – nejčastěji červené, ale klidně i krémové nebo růžové – nejsou květy, ale přeměněné listeny. Ty pravé, drobné květní útvary se schovávají uprostřed nich a ideálně by neměly být už zcela odkvetlé.
Podívejte se i na hlínu. Neměla by být rozbahněná ani úplně na troud, v obalu by neměla stát voda a na listech by neměli číhat škůdci. A hlavně sledujte, kde rostlina stojí. Pokud má regál u otevřených dveří, v průvanu, u studeného okna, nebo dokonce venku, raději sáhněte jinam. Chladový šok se totiž nemusí ukázat hned na místě a rostlina to může odnést až po pár dnech doma.
Jak přenést vánoční hvězdu v zimě? Pozor na mráz i studené auto
Vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima) má v sobě kus teplejšího světa, na mráz ani na studený vítr není zvyklá. Zatímco doma jí bývá dobře zhruba při 18–22 °C, pod 10–13 °C už jí začíná být zima a mráz pro ni může být tvrdou ranou. Pěstitelé varují, že v zimě může jít o velmi rychlý problém – proto se vyplatí nechat ji ještě v teple prodejny zabalit do papíru nebo kartonu (tak, aby nebyla těsně stažená a měla krytý i vršek) a co nejrychleji ji přenést do vyhřátého auta či domů.
Vyzkoušela jsem si to i v praxi. Předevčírem jsem koupila vánoční hvězdu v obchodě, měla ji jen v celofánu s odkrytým vrškem, rychle ji přenesla do auta, odvezla domů a hned vynesla dovnitř. Nikde jsme se nezdržovali. A dnes vypadá stále stejně dobře.
V zaparkovaném autě ale hvězdu nenechávejte ani na rychlou pochůzku – uvnitř teplota rychle padá a může nastat malér. Papír či taška pomohou hlavně proti průvanu a zpomalí ochlazování, nefungují ale jako kouzelný štít při delším pobytu v mrazu – a doma je hned opatrně sundejte.
Péče o vánoční hvězdu, správné místo i zálivka
Doma jí najděte světlé místo s běžnou pokojovou teplotou kolem 18–22 °C, ale dál od průvanu, větraných oken i přímého sálání radiátoru. Zalévejte ji až ve chvíli, kdy vrchní vrstva substrátu mírně proschne, a přebytečnou vodu vždy vylijte – trvalé přemokření jí ublíží stejně jako zapomenutá zálivka.
Proč vánoční kaktus shazuje poupata?
Zcela jiný příběh je vánoční kaktus (rod Schlumbergera, často označovaný jako šlumbergera). Pochází z vlhčích tropických lesů a v době, kdy nasazuje a otevírá poupata, je citlivý hlavně na prudké výkyvy teplot, průvan, horký vzduch od topení i extrémy v zálivce – vadí mu jak přemokření, tak úplné vyschnutí.
Poupata umí shodit i při výraznějších změnách stanoviště, kdy se najednou změní světlo a okolí. Samotné lehké pootočení květináče ale nemusí být automaticky rozsudkem smrti, pokud má rostlina klid a stabilní podmínky. Aby vám vánoční kaktus kvetl co nejdéle, dopřejte mu během tvorby a rozvíjení poupat klidné, světlé místo bez ostrého přímého slunce, teplotu zhruba kolem 18–20 °C a rovnoměrně mírně vlhkou, propustnou hlínu.