Hana Zagorová si potrpěla na vanilkové rohlíčky
Říkalo se, že zpěvačka umí ty nejlepší vanilkové rohlíčky v Praze. A zřejmě na tom něco bude, protože její manžel, operní pěvec Štefan Margita, si na tohle konkrétní cukroví od své ženy tak potrpěl, že ho před ním musela neustále schovávat. Bohužel marně… Rohlíčky prý vždy našel a snědl. Proto je musela Hanka péct hned několikrát. Ale jí to prý vůbec nevadilo, protože sladké vánoční pečivo podle ní utvářelo tu pravou rodinnou atmosféru provoněnou vánoční pohodou.
Recept na vanilkové rohlíčky
Ingredience: 440 g hladké mouky, 90 g moučkového cukru + na finální obalení, 2 sáčky vanilkového pudinku, 1 sáček vanilkového cukru, 220 g změklého másla, 4 žloutky a 4 plné lžíce polotučného mléka.
Do mísy prosejte hladkou mouku s moučkovým cukrem. Přidejte vanilkový pudink, vanilkový cukr, změklé máslo, žloutky a polotučné mléko. Všechny suroviny propracujte na hladké těsto.
Připravené těsto rozkrájejte na malé kousky, ze kterých postupně vymodelujte rohlíčky. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem a přemístěte do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečte asi čtvrt hodiny dorůžova, rohlíčky sundejte i s papírem z plechu a nechte je krátce zchladnout. Do misky nasypte moučkový cukr a vlažné rohlíčky v něm postupně obalujte.