Cukroví, co nesmělo chybět u Pilarové, Zagorové či Gotta. Ještě ho stihnete

Autor:
Mlsání je o Vánocích povoleno. Využijte toho a připravte si oblíbené cukroví hvězd, které kdysi zářily na českém hudebním nebi. Ale pozor, nejde jenom o obyčejné recepty na dobroty. Do každého kousku sladkého potěšení je vetkaná i osobní vzpomínka zpěváků na dětství, maminku či pospolitou rodinu. Užijte si tento kulinární zážitek a pochutnejte si!
Část 1/3

Hana Zagorová

Vanilkové rohlíčky

Hana Zagorová si potrpěla na vanilkové rohlíčky

Říkalo se, že zpěvačka umí ty nejlepší vanilkové rohlíčky v Praze. A zřejmě na tom něco bude, protože její manžel, operní pěvec Štefan Margita, si na tohle konkrétní cukroví od své ženy tak potrpěl, že ho před ním musela neustále schovávat. Bohužel marně… Rohlíčky prý vždy našel a snědl. Proto je musela Hanka péct hned několikrát. Ale jí to prý vůbec nevadilo, protože sladké vánoční pečivo podle ní utvářelo tu pravou rodinnou atmosféru provoněnou vánoční pohodou.

Recept na vanilkové rohlíčky

Ingredience: 440 g hladké mouky, 90 g moučkového cukru + na finální obalení, 2 sáčky vanilkového pudinku, 1 sáček vanilkového cukru, 220 g změklého másla, 4 žloutky a 4 plné lžíce polotučného mléka.

Do mísy prosejte hladkou mouku s moučkovým cukrem. Přidejte vanilkový pudink, vanilkový cukr, změklé máslo, žloutky a polotučné mléko. Všechny suroviny propracujte na hladké těsto.

Připravené těsto rozkrájejte na malé kousky, ze kterých postupně vymodelujte rohlíčky. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem a přemístěte do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečte asi čtvrt hodiny dorůžova, rohlíčky sundejte i s papírem z plechu a nechte je krátce zchladnout. Do misky nasypte moučkový cukr a vlažné rohlíčky v něm postupně obalujte.

Vanilkové mandlové rohlíčky

Vanilkové mandlové rohlíčky

Recept

Střední

45 min


Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zahrada s bazénem, fitkem a ořešáky si užívá barev i struktur celoročně

atelier Flera, zahrada, Ferdinand Leffler, Kutnohorsko

Poměrně rozlehlou rodinnou zahradu na Kutnohorsku, velkou 1 700 metrů čtverečních, poznali Ferdinand Leffler, Natália Vataščinová a Jiří Mašek z atelieru Flera jako prostor s bazénem přímo u domu,...

KVÍZ: Mona Lisa, černá známka, ex libris. Jak se vyznáte ve sběratelství?

Nepoužitý blok dvanácti prvních známek světa Penny Black z roku 1840 se v...

Tento kvíz s dvaceti otázkami pokrývá nejdůležitější milníky a neobvyklé pojmy z oblasti sběratelství, od filatelie a numismatiky až po méně známé koníčky. Jak se v tomto oboru vyznáte? Zkuste se...

Místo připouštění a jehňat boj o život. Beran na Farmě Vojty Kotka ostrouhal

Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace...

Září, a s ním i definitivní konec takového nějakého nijakého léta, se v Kozárovicích neslo v duchu revitalizace rybníka. S níž se muselo čekat, až ho čolčí potěr opustí a rozběhne se do okolních luhů...

Dárky v odstínu obláčků určitě nic nezkazíte. S barvou roku ladí cokoliv

Bílý porcelánový hrnek s reliéfem

Odstín nadýchaných bílých obláčků jako ze znělky animáku Simpsonovi. Prostě uklidňující, něžná, čistá bílá, kterou nikdy nic nezkazíte. Ať s ní vymalujete byt, nebo v jejím tónu pořídíte doplňky....

Jak využít listí z ořešáku u slepic, na kompost, mulč i skladování zeleniny

Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, listí, ořešák

Nenechte se zmást mýty, že ořešákové listí je dobré tak na vyhození do hnědé popelnice. Je to omyl, kterým se připravujete o možnost maximálního využití jeho cenných látek. Stejně jako jakékoliv jiné...

Cukroví, co nesmělo chybět u Pilarové, Zagorové či Gotta. Ještě ho stihnete

Staročeské pracny

Mlsání je o Vánocích povoleno. Využijte toho a připravte si oblíbené cukroví hvězd, které kdysi zářily na českém hudebním nebi. Ale pozor, nejde jenom o obyčejné recepty na dobroty. Do každého kousku...

16. prosince 2025

Váš pes si neustále schovává pamlsky a hračky. Není to úzkostlivý prepper

Vášeň pro ukrývání hraček nebo jídla je dána vrozeným instinktem.

Schovává váš pes neustále pamlsky pod gauč nebo zakopává hračky na zahradě? Možná si myslíte, že se chová jako paranoidní prepper, ale ve skutečnosti se pouze řídí svými přirozenými pudy přežití.

16. prosince 2025

Hlasujte pro roztomilé mazlíčky. Hrají o prémiové krmivo, vy o krásnou knihu

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit...

Anketa o nejroztomilejší mazlíčky posledního měsíce v roce je tu. Vaše čtenářské hlasy pro jednotlivé fotografie určí, kdo vyhraje krmivo z nové řady Brit Premium by Nature v psí nebo kočičí...

2. prosince 2025,  aktualizováno  15. 12. 9:39

Vánoční hvězda potřebuje správnou péči. Jen tak se na každé svátky rozzáří

Vánoční hvězda neboli poinsettie se stala populární adventní a vánoční květinou...

Vánoční hvězda je pro mnohé symbolem Vánoc. Tato kráska pochází z tropických oblastí Mexika a Střední Ameriky, a ačkoli ji často bereme jako sezonní dekoraci, s trochou péče se může stát krásnou...

15. prosince 2025

Jak si zařídit ideální pracovní prostor v dílně. Bezpečně a bez nepořádku

Základem dílny je ponk s masivní pracovní deskou.

Prakticky vybavená dílna je základem každého úspěšného projektu, zde tvoříte a vytváříte něco nového. Jak však spojit funkčnost, bezpečnost a design? A zároveň si udržet pořádek a přehled o všech...

15. prosince 2025

Na Štědrý den dopřejte i mazlíčkům. Jak dárky, tak poctivé domácí menu

I pro vaši kočku či psa by se o Vánocích měl najít nějaký dárek, poctivé...

Vánoce, to nejsou jen dárky a cukroví, ale hlavně společně prožité chvíle. A to platí i pro naše čtyřnohé přátele. Dopřejte jim svátky bez stresu, s láskou, dobrotami a trochou psí či kočičí radosti...

15. prosince 2025

Pohotovostní úklid od pohovky po strop: Potřebujete tyčový, nebo ruční vysavač?

Ve spolupráci
Vysavače SENCOR.

Myslíte si, že když je čistá podlaha, máte doma čisto? Přestože máte parkety nebo koberec bez jediného smítka, vaše domácnost může být plná skrytých alergenů. Problémem je vertikální prach, který se...

14. prosince 2025

Lék na černý mor i trávení. Svařák zahříval už při Saturnáliích, velebil ho i Dickens

Premium
Pomerančová kůra, hřebíček, skořice, badyán - vůně svařeného vína je jednou z...

Svařené víno není jen hřejivý zimní nápoj a symbol adventního času posledních staletí. V minulosti bylo němým svědkem nejedné zásadní historické události, která ovlivnila celý svět.

14. prosince 2025

Dárky bývaly forma závazku. Před Ježíškem je nosily i štědré báby, líčí etnoložka

Premium
Darovací obyčeje máme zdokumentovány už od „saturnálií“ starověkého Říma, kdy...

Darovací obyčeje máme zdokumentovány už od starověkého Říma. Nejznámější český pramen o oslavě Vánoc je traktát ze 14. století, který popisuje, jak by se měl o Štědrém dnu chovat správný křesťan....

13. prosince 2025

Místo připouštění a jehňat boj o život. Beran na Farmě Vojty Kotka ostrouhal

Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace...

Září, a s ním i definitivní konec takového nějakého nijakého léta, se v Kozárovicích neslo v duchu revitalizace rybníka. S níž se muselo čekat, až ho čolčí potěr opustí a rozběhne se do okolních luhů...

13. prosince 2025

Podlahový manuál: Jak správně pečovat o dřevo, koberce a vinyl?

Ve spolupráci
Vysavače SENCOR.

Podlahy tvoří největší plochu v našich domovech a jejich údržba by měla odpovídat materiálu. Špatná péče – ať už jde o nedostatečné čištění koberců, nebo naopak příliš agresivní přístup může vést...

12. prosince 2025

Kolik ozdob snese váš vánoční stromeček? Klikněte na interaktivní formulář

Ilustrační snímek

Pro ty, kteří mají cit pro interiérový design, je zdobení vánočního stromečku vrcholem sváteční sezony. Nicméně v rukou přehnaně horlivého dekoratéra se může vaše jedlička rychle ztratit pod nánosem...

12. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.