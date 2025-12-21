Příprava tohoto pokrmu je kulinářským rituálem, který vyžaduje nejen cit pro dochucení, ale také striktní dodržování hygienických zásad pro zajištění bezpečnosti a trvanlivosti během svátků.
Výběr brambor jako základ úspěchu
Alfou a omegou kvalitního salátu je správná volba brambor. Pro tento účel je naprosto nezbytné sáhnout po varném typu A, který je specificky označen jako salátový. Tyto brambory mají lojovitou strukturu, nerozváří se a i po uvaření a nakrájení si drží pevný tvar, což je pro mozaiku salátu klíčové.
Chcete nejlepší salát? Záleží hlavně na bramborách
Mezi znalci jsou vysoce ceněné Keřkovské rohlíčky, které jsou považovány za absolutní špičku díky své chuti a konzistenci, nicméně skvělou službu udělají i odrůdy jako Ditta, Dali nebo Annabelle. Brambory je ideální vařit ve slupce den předem, aby stihly zcela vychladnout a zpevnit, což usnadní jejich loupání i krájení na úhledné kostičky či průvlakem přes mřížku.