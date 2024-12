Patří hrášek a salám do bramborového salátu? Tipy šéfkuchaře Radka Davida

K Vánocům patří mnoho tradic, za jednu takovou už se dají považovat i debaty o tom, jaké suroviny patří do bramborového salátu. Co tam patří podle vás?

Do salátu se dá přidat spousta surovin, ale rozhodně by tam neměly být takové kuriozity, jako jsou jahody, maliny nebo borůvky.

Debaty se vedou spíš ohledně hrášku.

Základem všeho jsou samozřejmě brambory. Musíte si rozhodnout, zda chcete, aby jejich chuť byla výrazná, což by být měla, protože jde o bramborový salát. Rozhodněte se, zda je uvaříte ve slupce ve vodě, nebo v páře. Do vody se vždycky uvolní část chuti, proto je lepší pára, ale je tu také možnost upéct je. Záleží opravdu na tom, jakou chuť preferujete. Dalšími třemi důležitými surovinami jsou mrkev, celer a petržel. Někteří místo petržele dávají pastinák. Ale třeba můj táta žádnou z těchto zelenin nemá rád, takže babička ani máma do salátu žádnou kořenovou zeleninu nedávaly.