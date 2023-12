Když přišel žebrák, přizvali ho ke stolu. Etnografka o sdílení a proměnách Vánoc

Upozorňujete na to, že staré vánoční obyčeje jsou v Česku popsané už Janem z Holešova. Kdo to byl?

Byl to benediktinský mnich, který napsal pojednání O sedmi štědrovečerních zvycích. To je vlastně taková sonda do zvyků starých Slovanů, která nastiňuje, jak slavili Vánoce za jeho života. Mluvíme tedy o přelomu 14. a 15. století. K tehdejším tradicím patřily především půst, obdarovávání, ale také pohoštění, almužna a další. Zajímavé je, že zatímco obecně tehdejší církev proti staršímu pohanskému myšlení hrozně brojila a snažila se těm předkřesťanským zvykům dát punc křesťanských myšlenek, tento učený kněz se je pokoušel sladit. V té době už také bylo těžké oddělit pohanské myšlení od křesťanského. Ani naši předci, kteří ty zvyky praktikovali, je sami rozlišit nedovedli. Je dost dobře možné, že už v době Jana z Holešova se daly vánoční zvyky vysvětlovat různě.

Trhání jmelí je zvyk keltský a starými druidy byla tato rostlina chápána jako zvláštní a neobvyklý parazit rostoucí mezi nebem a zemí.