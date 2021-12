Umí květák i chobotnici. V Podkrkonoší vznikají vánoční klenoty pro celý svět

Sedám si za stůl vybavený hrozivě vypadajícím plamenometem. „To je kahan,“ vysvětluje Petra. Ať je to, co je to, přátelsky to nevypadá. „Až se sklo nahřeje, za stálého točení fouknete dovnitř,“ dostávám radu. Jak poznám, že je to dost nahřáté? „V tom je to kouzlo, to musíte vycítit,“ mrkne na mě Petra.