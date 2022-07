České omáčky musíte vystát. Doma peču svíčkovou v troubě, říká Václav Frič

Zdeněk Pohlreich před deseti roky vytáhl do boje proti české kuchyni s kontroverzním výrokem, že za padesát let tady svíčková nebude, protože to je nuda. Co si o tom myslíte?

Až přestanu každý týden vařit šedesátilitrový hrnec svíčkové, pak tomu možná začnu věřit (směje se). Ale myslím, že tady s námi svíčková vydrží klidně dalších sto let. Myslím, že lidi na českou klasiku pořád slyší a že je to dobře.

Vařit jednoduše levou zadní a za pár kaček je mýtus. Asi jako sekyrková polévka z jedné české pohádky.