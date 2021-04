VIDEO: Kuchař Václav Frič oslavil otevření okresů zabijačkovým jarmarkem

Vesnička Mratín se nachází pár kilometrů za hranicí centrální Prahy, tedy už ve Středočeském kraji. Má asi 1 400 obyvatel, za proslaveným kuchařem Václavem Fričem se sem sjíždějí milovníci dobré české kuchyně z okolí.

Restauraci si postavil přímo ve svém rodišti v okamžiku, kdy ho dojíždění za prací do centra hlavního města začalo s houstnoucími zácpami výrazně časově omezovat. Raději vyměnil hvězdnou kariéru v Alcronu (rozhovor s Václavem Fričem čtěte zde) za vaření v domáckém prostředí své restaurace. A i tady dokazuje, že dobrou gastronomii lze provozovat kdekoliv v Česku, nejen v podmínkách hvězdičkami ověnčených restaurací.

Frič je svým způsobem samorost. Je to nejen kuchař, ale zároveň i bavič, který přitahuje kamarády, známé, sousedy, nikdo se vedle něj rozhodně nenudí. Jeho restaurace se stává přirozeným centrem dění v obci.

Podobné akce pořádal už v zimě, kdy je pro zabijačku ideální čas a zaznamenala obrovský úspěch. „Jenže pak nám zavřeli okresy, takže tu na měsíc a půl v podstatě chcípnul pes. Jen jsem čekal, až se to trošku uvolní, ihned jsem na sociálních sítích ohlásil, že něco chystám. A bude to mazec,“ říkal den před propuknutím akce.

„Na ten náš jarmark jsem něco navařil, trochu jelítek, jitrnic, tlačenky. Udělal jsem kulajdu, kance, upekl chleba,“ popisuje šéfkuchař akci. A protože je jaro, přichystal i sazeničky kuchyňských bylinek, které k dobrému vaření rozhodně patří.

A mazec to byl. Mělo se otevírat v deset ráno, ale už před tím se před zavřenou branou do dvora začali shlukovat zájemci. Chvíli po otevření už se tvořila fronta až ven na parkoviště před podnikem. Je to jen dokladem, jak lidem vzájemný kontakt chybí. Dřív by byl jarmark jen jednou z mnoha akcí, teď je to mezi místními událost měsíce.

„Snad už někdy během května budeme moci otevřít a doufáme, že se lidi zase vrátí a bude všechno jako dřív,“ doufá Frič. V jeho hospůdce se rozhodně nemusejí bát.