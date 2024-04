Čokoládové lanýže? Hodně lidí se ptá, zda je v nich opravdu houba, líčí výrobce

Kdyby se obdobný film, jako byl Karlík a továrna na čokoládu s Johnnym Deppem v roli výrobce čokolády Willyho Wonky, točil o vás, jaký by to byl žánr?

Love story s prvky dramatu a komedie. Vše v jednom, z každého něco. Ta láska je v samotném produktu, který se nám líbí a který děláme rádi. Drama by představovaly okamžiky, kdy se nám to nedařilo. A komedie – to byla v začátcích našeho podnikání spousta nepovedených kroků, jimž se nešlo nezasmát.

Původní film však byl pohádka. Má váš příběh i tyto prvky?

Prozatím ano a rouhal bych se, kdybych řekl, že ne. Na začátku byly nějaké překážky, ale teď se daří a děláme, co nás baví. Nějak se tím uživíme, peníze investujeme zpátky a dále firmy rozvíjíme. Teď už v tom pohádku vidím. A doufám, že stejně jako pohádky bude mít i šťastný konec.