V Hell’s Kitchen se Kašpárek s nikým nemazlí. Nepose*te to, hřímá

Když po první noci po prvním náročném pracovním dnu ráno probere soutěžící Hell´s Kitchen Česko relativně brutální budíček a za 5 minut mají být všichni nastoupeni v kuchyni před šéfkuchařem Radkem Kašpárkem ve vojenské čepici, působí to v podstatě úsměvně. Jenže přirovnání nástupu před náročnou směnou ve špičkové profesionální kuchyni k vojenskému drilu na cvičáku až tak moc nekulhá. I tam je každý sám za sebe, ale musí fungovat i v týmu.

Kašpárek neskrývá, že má 15 profíků z různých prostředí ve své kuchyni zatím jen za bažanty. Nicméně dodává: „Od bažantů vyžaduji dvě věci: spolehlivost a srdce válečníka.“ Má totiž stále na paměti, že právě tato nesourodá parta má vygenerovat budoucího šéfkuchaře v jeho nové restauraci.

A kdo chce hrát a vyhrát, měl by mít svůj válečný pokřik. V jednoduchosti je krása, a zřejmě i síla, jak během druhého soutěžního večera ukázal modrý tým sedmi chlapů. Svým „Šéfe, modrá je dobrá, šéfe!“ se zřejmě dokázali namotivovat víc než osmička děvčat. Moc nepřemýšlejí a jedou. Červeným moc nepomáhá, že vše zdlouhavě rozebírají. Na to se v kuchyni moc nehraje.

Nicméně nepředbíhejme. Jako rozcvičku si oba týmy daly přenášení vajec na lžíci přes překážkovou dráhu. Bez nich by nebylo z čeho vařit. Právě příprava vajec na nejrůznější způsoby se stala ranním prubířským kamenem obou družstev i jednotlivců. Navíc totiž každý sám za sebe hrál o „opušťák“. A zatímco chlapci hned od rána v kuchyni jeli jako tým, děvčata vařila každá sama za sebe. Každý tým pak musel vybrat pět jídel, která šéf ochutnal a rozhodl, komu za to které připadne bod. Modří pokořili červené v poměru 4:1. S jednoznačným přesvědčením, že to bylo hodně díky týmovému duchu.

V kuchyni Kašpárek nejistotu nestrpí

Přestože poražený červený holčičí tým měl během dne při čištění kuchyně a přípravě surovin na večeři spoustu času urovnat si myšlenky a ujasnit si strategii, moc mu to nepomohlo. Radek Kašpárek je během večera – před zraky hostů, kterými byli mj. herec a režisér Ondřej Sokol, herečka Sandra Černodrinská či šermíř Alexander Choupenitch – vykázal z kuchyně hned dvakrát, napodruhé už bez návratu. Jejich roli úspěšně převzali modří.

Výdej jídel je stres i pro šéfa Radka Kašpárka. Vše musí být perfektní.

Děvčata totiž jako by měla zataženou ruční brzdu – alespoň podle Kašpárka – a s tím se prostě nerozjedete. I když má každá v kuchyni přidělenou svou sekci a přesně ví, co má dělat, musí navíc fungovat jako tým. A to se červeným přes veškerou snahu zatím nějak nedaří. Přitom nástup s předkrmy měly holky skvělý, perfektní jídla se jim ale nedařilo vydávat včas.

A Kašpárka jako přísného, ale spravedlivého šéfa přivádí pohled na hladové hosty k zoufalství. Stejně jako plýtvání v kuchyni – jídla, která odmítl servírovat, totiž končila v koši – nebo neschopnost reálně hlásit potřebný čas na vydání jídel. Hosté čekali i desítky minut, a to ho žhavilo doběla.

Modrý tým přes pár pochybení naštěstí tentokrát šlapal skvěle, a tak šéfa v jejich kuchyni nerozhodila ani spálená dřevěná deska či nedodělané kuře supréme – prostě ho vrátil a za čtvrt hodiny se servírovalo nové, perfektní.

A tak přes několik varování nakonec červený tým z kuchyně vyhodil stejně jako první večer. Což pro osm kuchařek znamenalo vybrat ze svého středu dvě, mezi kterými se rozhodlo o vyřazení. Jasnou adeptkou byla Silvia, která se v profi kuchyni rozhodně nepohybuje s jistotou a z pohledu týmu jej tak do budoucna ohrožuje. I když sama má pocit, že nic nezkazila. Druhou je Hibi, i když ta alespoň přiznává, že slabší než ostatní se cítí.

A přestože se Radek Kašpárek chvíli tvářil, že nechá rozhodnout náhodu a hodí si mincí, nakonec jasně rozhodl. Odejít musela Silvia. Argument, že nic nezkazila, prostě nevzal. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Podle Kašpárka nepochopila, že v kuchyni musí kopat za tým. A z chyb se poučit pro příště.