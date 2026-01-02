V masu, čokoládě i koktejlu. Proč lidstvo vždy fascinovala chuť kouře?

Domácí uzené žádný supermarket nepřekoná.

Markéta Foktová
Lidé udili maso již v pravěku. Kouř dodává potravinám jedinečné chuťové profily, často spojené s místními dřevinami nebo bylinami. Uzení není jen technika přípravy potravin a způsob konzervace. Je to rituál, který spojuje lidi a nejednoho souseda uzená vůně přiláká na kus řeči.

Dnes se vystavují kouři i jiné potraviny než jen maso. Zcela běžné jsou uzené ryby či sýry. O to netradičnější je uzené ovoce nebo zelenina. V Japonsku je oblíbený uzený jablečný čaj. V gurmánské kuchyni se zase objevují uzené papriky, rajčata či lilek. Experimentální kuchaři se pouštějí i do uzených mořských plodů, ústřic, krokodýla či bizona.

I když je uzení jídla globální kulinářskou tradicí, vyvinula si každá kultura své vlastní jedinečné metody. Ve Skandinávii je běžné uzení ryb zastudena, nejčastěji lososů nebo sleďů.

Kouř dokáže karamelizovat chitin hmyzu, čímž jemně vylepšuje texturu masa. Někteří kuchaři pečené mravence rozemelou na prášek a smíchají je s kořením. Poté nad nimi udí vepřová žebra, čímž vytvoří pikantní kouřovou chuť a křupavou kůrku.

Krmítko v americkém Ohiu

