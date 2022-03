Pět kroků ke snížení spotřeby domácnosti jen změnou chování

1. Vytápění na rozumnou teplotu

Zima už sice pomalu končí, ale stále je dobré připomínat si, jak dramaticky se zvyšuje spotřeba s každým stupněm tepla, který si doma dopřejete. V domácnostech sice máme termostatické hlavice, ale s teplotou si v mnoha domácnostech díky zatím dostupným cenám tepla nikdo hlavu nelámal.

Teď je čas sáhnout si do svědomí a uvědomit si, že udržovat „trenýrkovou teplotu“ v bytě během zimních měsíců vyjde při současných cenách energií velmi draho. Pokud snížíte teplotu v bytě o jediný stupeň, klesne spotřeba energie až o 6 procent.

Za dostatečnou teplotu se považuje 20 stupňů Celsia v obývacím pokoji a 17 stupňů v ložnici. Doporučení Světové zdravotnické organizace hovoří o 18 stupních jako o minimální teplotě v obývacím pokoji. Například obyvatelé Velké Británie nebo Japonska mají tepelný komfort v domácnostech ještě o něco nižší.

2. Správně větrat

Kromě snížení teploty v místnostech, kde se obvykle nezdržujete, lze plýtvání předejít i správným větráním. Než mít delší dobu otevřené okno na ventilačku, je efektivnější vypnout radiátory a krátce a intenzívně vyvětrat.

Není však dobré ochlazovat místnosti příliš, protože opětovné vyhřívání bude vyžadovat více energie. Radiátory by neměly být zakryté nábytkem ani záclonami nebo závěsy. Vyplatí se také mezi stěnu a radiátor umístit speciální fólii, která bude teplo odrážet zpět do místnosti místo toho, aby energie unikala ven.

3. Kuchyně jako nebezpečný žrout

Jednoduchá a úsporná opatření můžeme snadno zavést i v kuchyni. Stačí například používat při vaření pokličku, čímž významně zkrátíte dobu vaření, a ušetříte tak až 50 procent energie. Jde jen o to, když vaříme vodu na brambory, prostě sáhnout do police pro poklici a hrnec zakrýt.

Velkým ztrátám lze zamezit používáním správné velikosti plotýnky a také při vaření více plánovat. Proč neupéct najednou více jídla, když horkovzdušná trouba rozvádí teplo rovnoměrně po celé troubě.

Spousta energie se ušetří také tím, že krátce před dokončením necháte jídlo takzvaně dojít ve vypnuté chladnoucí troubě či na plotýnce. Typicky zase brambory: když je uvaříte do poloměkka, zkuste je vypnout a uvidíte, že dojdou. Když pečete maso v troubě, je to podobné.

Anebo si naplánujte druhé pečení hned poté, co skončila příprava prvního pokrmu. Teplo z rozpálené trouby tak nepřijde vniveč.

4. Zvláštní pozornost věnujte chladničce a mrazáku

Nejvíce elektrické energie v domácnosti spotřebuje chladnička. Je to podle odborníků až 20 procent z celkové spotřeby elektřiny, a proto se vyplatí zkontrolovat, zda není umístěna v blízkosti zdrojů tepla a zda její zadní část má dostatečný odstup od zdi.

Výrobci doporučují ponechat mezeru 5 až 10 centimetrů. V delším časovém horizontu poznáte na své peněžence i změnu nastavení teploty. V chladicí části není zapotřebí teploty nižší než 5 stupňů Celsia, v mrazicí stačí nastavit hodnotu mínus 18 stupňů.

Záleží na vašich spotřebitelských zvyklostech. Není třeba zmrazovat potraviny na nižší teplotu k delšímu skladování v situaci, kdy na každém druhém rohu koupíte čerstvé a běžný týdenní nákup při minus 18 °C v pohodě vydrží.

Taky bychom si občas měli sáhnout do svědomí. Kdy naposled jste odmrazovali mrazničku? Uvědomte si, že každý centimetr námrazy může zvýšit spotřebu klidně o polovinu. To pak můžete mít spotřebič vybavený celým houfem plusů před áčky v hodnocení spotřeby, ale nijak to nepomůže.

5. Nenechávejte zbytečně běžet techniku

Mnoho lidí má ve zvyku nechávat televizi celý den. Zvláště v dobách, kdy pracujeme hodně z domova, aby člověk netrpěl samotou, bylo běžné, že se televize nechala běžet jako kulisa, i když člověk pracoval.

Jenže si uvědomte, že televize v závislosti na technologii obrazovky a stáří klidně spotřebovává 100 wattů energie. To je, jako byste celý den nechali zbytečně svítit stowattovou žárovku.

Místo toho si pusťte tranzistorák, jehož spotřeba je zlomková – výsledek bude stejný, nemusíte trpět tichem. Anebo neoprašuje staré rádio, stejně tak poslouží i mobil s některou aplikací pro poslech hudby nebo mluveného slova. Nemá cenu „vyhazovat“ peníze za úsporné osvětlení v podobě úsporek nebo LED žárovek, když to nakonec zmaříte tím, že si pustíte jeden z největších žroutů energie v domácnosti.

Totéž platí i pro „velké“ desktopové počítače. Ty mají dramaticky vyšší spotřebu než notebooky. Zapněte počítač jen tehdy, kdy ho potřebujete k práci, pak ho nechejte uspat. Například u Windows 10 jděte do nastavení/systém/napájení a zvolte, kdy se má počítač nechat uspat, aby neběžel zbytečně nepřetržitě.

Je to spousta drobností, které si mnohdy ani neuvědomíme, ale v konečném součtu to pomůže dramaticky snížit celkovou spotřebu domácnosti.