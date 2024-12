Sedm drobností, které vám v zimě sníží náklady na topení

Část 1/7

1. Zateplení oken a dveří

Jedním z nejčastějších míst, kde dochází k únikům tepla, jsou okna a dveře. Použijte těsnění nebo izolační pásky, abyste minimalizovali průvan. Zvažte také použití závěsů nebo rolet, které mohou pomoci udržet teplo uvnitř.

Opotřebené těsnění může potřebovat vaši pomoc v podobě přelepení nebo utěsnění spár, například silikonem. To se týká hlavně dřevěných oken.

Utěsněte vždy vnitřní profil, jinak by se vlhkost z místnosti dostávala do meziokenního prostoru a tam kondenzovala, což je podstatná závada, protože vysoká vlhkost by mohla vážně urychlit degradaci materiálu oken.