Ať už používáte klasická kamna na dřevo, moderní krbovou vložku s výměníkem nebo automatická kamna na pelety, důležité je vždy optimální hoření a čistota spalin.
Jak správně topit v kamnech a krbech na dřevo
Nejčastější a nejlevnější palivo vyžaduje nejvíce práce a správný postup.
1. Vybírejte suché a tvrdé dřevo
Základem pro efektivní a čisté hoření je suché, vyzrálé dřevo s vlhkostí do 20 %.
Nikdy nepoužívejte lakované, natřené nebo chemicky ošetřené dřevo.
- Vlhké dřevo uvolňuje velké množství kouře, dehtu a sazí, což extrémně zanáší komín a snižuje výhřevnost.
- Ideální je tvrdé dřevo jako dub, buk nebo jasan, protože hoří déle. Měkké dřevo jako smrk hoří rychleji a s větším rizikem zanesení.
2. Metoda skládání shora dolů
Jak správně zatopit v krbových kamnech? Cílem je rychlý start a vytvoření silného tahu.
- Na dno naskládejte na tenkou vrstvu popela 2–3 střední polena.
- Na ně kolmo menší polínka nebo silnější třísky.
- Na samotný vrch dejte suché tenké třísky a pevný podpalovač. Ne kapalný, ten může být v uzavřených kamnech nebezpečný.
- Oheň zapalujte vždy shora. Hoření směrem dolů prohřívá komín postupně a zajišťuje čistší a stabilnější start.
3. Regulace vzduchu? Plný přívod, poté stabilizace
Při zapalování mějte všechny vzduchové klapky a průduchy plně otevřené.
TIP: U krbových kamen s výměníkem je důležité udržet stabilní teplotu, aby byl efektivně ohříván teplovodní okruh. Je nutné se řídit pokyny výrobce.
- Pro rychlé a horké rozhoření, které vytvoří silný tah v komíně, je důležitý dostatek kyslíku.
- Jakmile oheň jasně a silně hoří (cca 15–20 minut), začněte pomalu omezovat přívod vzduchu, abyste zabránili příliš bouřlivému a rychlému shoření paliva.
- Plamen by měl být jasný a živý, nikoli líný a tmavý – to znamená dušení a zbytečnou kouřivost.
4. S přikládáním čekejte na žhavé uhlíky
Jak správně rozdělat oheň v krbových kamnech? Přikládat je třeba ve správný moment.
- Přikládejte novou várku polen až poté, co předchozí dřevo téměř vyhořelo a zbyly jen silné žhavé uhlíky.
- Přiložení nových polen do ještě silného plamene snižuje teplotu, plamen se dusí a vzniká kouř.
- Roztáhněte žhavé uhlíky po dně topeniště a na ně položte dvě nebo tři nová polena. Krátce zvyšte přívod vzduchu, dokud dřevo nezačne jasně hořet.
Srovnání paliv: Jak nejlépe topit v krbových kamnech?
Kromě dřeva existují i další moderní a komfortní alternativy, které se hodí do specifických typů domácností.
Kamna a kotle na pelety
Pelety (slisované piliny) jsou ekologická a komfortní volba pro ty, kteří chtějí čisté spalování s vysokým výkonem.
Jak se topí: Peletová kamna fungují automaticky. Mají zásobník, který dávkuje pelety do hořáku. Umožňují také nastavení teploty pomocí termostatu a často i ovládání přes mobilní aplikaci.
Nevýhody: Vyšší pořizovací cena, závislost na elektřině (ventilátory a elektronika) a nutnost skladování pelet v suchu.
Plynové krby
Plynové krby na zemní plyn nebo propan-butan poskytují maximální komfort a čistotu.
- Jak se topí: Zapalování je na tlačítko nebo dálkově. Hoření je stabilní a čisté, téměř bezúdržbové, jelikož nevzniká žádný popel ani kouř.
- Vhodnost: Jsou ideální do moderních domů, kde je požadován estetický efekt plamene bez nutnosti manipulace se dřevem.
- Nevýhody: Vyšší pořizovací cena, závislost na dodávce plynu.
Biokrby a elektrické krby
Tyto varianty se nepoužívají pro hlavní vytápění domu, ale pro dekoraci a doplňkový zdroj tepla.
|Typ spotřebiče
|Palivo
|Vytápění
|Poznámka
|Biokrb
|Bioethanol
|Nízký výkon (1–3 kW)
|Nevyžaduje komín, vhodný do bytu. Palivo je drahé.
|Elektrický krb
|Elektřina
|Nízký výkon
|Plamen je jen vizuální efekt. Nejvyšší provozní náklady.
Bezpečnost a údržba krbu a kamen
Ať už topíte čímkoli, údržba a bezpečnost jsou klíčové pro delší životnost kamen a ochranu vašeho domova.
Údržba komína
Největší riziko pro požár představuje zanedbaná údržba. Pravidelně kontrolujte a čistěte komín a kouřovody. Usazený dehet a saze se mohou vznítit a způsobit v komíně požár.
Kontrola výkonu
Zkontrolujte, zda výkon vašich krbových kamen odpovídá velikosti vytápěného prostoru. Přetápění i podtápění snižuje účinnost, zvyšuje spotřebu paliva a zkracuje životnost spotřebiče.
Ekologické normy
U starších zařízení, zejména na dřevo, se ujistěte, že splňují platné emisní limity. V České republice platí přísné normy a u některých starších kamen může být nutné ověřit certifikaci nebo zařízení vyměnit či dovybavit filtrem.
Oheň, který hřeje i šetří
Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv typ krbu či kamen, pamatujte, že efektivita a bezpečnost vždy stojí na dvou pilířích: správné palivo a správná technika topení.
U dřevěných kamen a krbů platí: suché dřevo, dostatek vzduchu na start a správný čas přiložení jsou základem, který zajistí nejen příjemné teplo, ale zároveň minimalizuje riziko zanášení komína a požáru. U automatických systémů, jako jsou peletová nebo plynová kamna, je zase důležitý pravidelný servis a pečlivé nastavení termostatu.
Správně topit se vyplatí – prodloužíte životnost svého topidla, snížíte náklady na palivo a hlavně zajistíte bezpečí pro celou rodinu.