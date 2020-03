Letos v dubnu asi Česko neuklidíme, termín pořadatelé ruší

Jak to funguje? Akce je organizována úzkým týmem pořadatelů. Hlavní roli v uskutečnění samotných úklidů však hrají dobrovolní organizátoři místních úklidů – aktivní lidé, kteří mají zájem o své okolí a chuť něco změnit. Ti pak spolu s organizátory uklidí vybranou lokalitu.

Ti dostanou potřebné knowhow, jak úklid uspořádat, na co nezapomenout, na co si dát pozor. Návod je jasný a stručný a ukazuje, že se dá úklid uspořádat snadno a s radostí. Pro ty organizátory, co budou potřebovat pomoc se zařízením pytlů a rukavic pro dobrovolníky, je téměř vždy něco na rozdání.