Spáry, mastnota a putující věci. Co nás trápí při úklidu domácnosti

Jaké máme největší problémy při očistě domácnosti? Špinavé spáry, mastnota v kuchyni i zapáchající lednice. A navíc skříně přeplněné už dlouho nepoužívaným oblečením.

Když si to všechno člověk sečte, přepadne ho už dopředu stres z toho, co by měl vyřešit, aby se „neutopil“ v nepořádku, který se bude odkládáním jenom vršit.

Věčně špinavé spáry

Špína ve spárách v koupelně se velmi těžko čistí. Jen tak dolů se jí totiž nechce. Klasické prostředky na mytí koupelen většinou nestačí, a tak se téměř každý snaží najít ideální náhradu.

Přitom stačí sáhnout do kuchyňských zásob a smíchat jedlou sodu, kypřící prášek a teplou vodu. Do vzniklé pasty pak namočte starý kartáček na zuby a spáru po spáře s ním vyčistěte.

Jeden z dalších prostředků, který si poradí se zašlými spárami, je i zubní pasta, která zároveň provoní celou koupelnu. Pokud máte po ruce zbytky odlakovače na nehty, můžete zkusit i ten, na zaschlou špínu je odborník.

Jak na mastnotu v kuchyni

Není žádným překvapením, že v kuchyni, kde se neustále vaří, se drží spousta mastnoty. Zaschlý olej spolehlivě odstraníte pomocí speciálních čističů, které jsou ovšem plné chemie, zanechávají silný nemocniční zápach a mohou být nebezpečné pro vaše děti nebo domácí mazlíčky.

10. prosince 2011

Naštěstí existuje i šetrnější varianta. Na mastný sporák je totiž vhodná i jedlá soda – když ji smícháte s vlažnou vodou, tak si poradí nejen se špinavými plynovými hořáky, ale i s modernější sklokeramickou varnou deskou.

Na odmaštění trouby je pak ideální cibulová šťáva. Anebo ještě lépe – citron. Pokud máte troubu opravdu hodně špinavou, vložte do ní pekáč s vodou a plátky citronu a nechte ji pár minut zapnutou na nejvyšší možnou teplotu.

Potom ji vypněte a na noc zavřete. Ráno budete příjemně překvapeni, jak mistrně tento jednoduchý trik funguje.

Lednice, kterou se bojíte otevřít

Není nic horšího než špinavá a zapáchající lednice. Tvorbě bakterií lze přitom poměrně snadno zabránit – stačí, když mezi potraviny vložíte rozpůlené jablko nebo misku s plátky citronu – ten si navíc hravě poradí i se zápachem v mikrovlnce.

6. prosince 2011

Užitečná je i miska s jedlou sodou. Nejlepším čističem je potom ocet a samozřejmě pravidelná údržba.

Dejte sbohem vaší přeplněné skříni

Určitě znáte ten pocit, kdy si srovnáte oblečení do komínku a zjistíte, že už ve skříni nemáte dostatek prostoru pro další kousky. Přitom některé věci už dávno nenosíte – buď jsou vám malé, nebo ztratily původní „lesk“.

TIP Máte ve skříni spoustu lichých ponožek, protože se vám ztrácí během praní? Vložte je společně s podprsenkami do malých ochranných košíků se zipem. Ponožky nikam nezmizí a podprsenky se nezkroutí.

Kousky v šatníku vám přitom mohou dělat radost i déle než jednu sezonu, když o ně budete dobře pečovat. Třeba tím, že budete do každého praní přidávat multifunkční prostředek se silou aktivního kyslíku.

„Ten skvěle funguje i při 30 °C, minimalizuje nežádoucí zápach a udržuje oblečení hygienicky čisté. Vaše oblíbené kousky vám tak vydrží dlouho jako nové, krásně svěží a voňavé. Potěšíte tak nejen svou peněženku, ale zároveň přispějete i k udržitelnosti životního prostředí,“ říká Kateřina Přinosilová, manažerka značky Vanish.

Dejte tak sbohem přeplněným skříním, když už víte jak na to. Staré oblečení, které nenosíte, můžete navíc poslat dál a darovat ho potřebným.

Hlavně se nestresujte a začněte pomalu

Pokud nemáte pokaždé vzorně uklizeno, nedělejte si z toho těžkou hlavu. Občas má doma nepořádek úplně každý, zvlášť, když je doba tak uspěchaná.

22. prosince 2011

„Nejvíc nepořádku vytvářejí takzvané putující věci. Přicházejí zvenčí a nemají své pevné místo – papíry, doklady, účtenky, dopisy, noviny, obrázky dětí, reklamní předměty, ale taky klíče, sluneční brýle nebo peněženka. Mějte na tyto věci vyhrazené konkrétní místo – košík/box nebo třeba celý šuplík,“ říká Kateřina Dědicová, odbornice na úklid.

Důležité je vždycky začít, potom už to půjde téměř samo. Pusťte si k uklízení třeba příjemnou hudbu nebo oblíbený film, třeba vás to začne nakonec bavit. Vždycky je příjemné ohlédnout se a vidět za sebou kousek opravdové viditelné práce.