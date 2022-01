Dostupná trojka, s níž zvládnete úklid domácnosti: lógr, ocet a citron

Gruntování před svátky, po svátcích, po silvestru. To vyšťaví nejednu ženu jak fyzicky, tak i finančně. Což o to, může to být i celkem příjemný tělocvik, ale co ty vynaložené peníze? Jak lze efektivně využít domácí zdroje, na to si posvítil časopis Tina.