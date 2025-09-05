Udělejte malý servis domu po létě. Drobné práce přinesou velké úspory

Po létě zůstává v domě stopa po horkých dnech, příjemných večerech, prudkých bouřkách i intenzivním slunci. Materiály stárnou, některá poškození jsou však na první pohled neviditelná. Ale s příchodem zimy se rychle projeví. Proto je důležitý podzimní „servis“ domu, aby do něj nezatékalo, neunikalo z něj teplo a z vaší peněženky peníze.
Stačí vyvětrat třeba třikrát denně zhruba na 5 až 10 minut.

Stačí vyvětrat třeba třikrát denně zhruba na 5 až 10 minut. | foto: Profimedia.cz

Pokud jste při kontrole střechy zjistili, že jeden z hřebenáčů na střeše je...
Zkontrolujte i oplechování všech průstupů střechy.
Hákem se pootočí směrem k sobě. Tím se na zadní straně tašky upevní zarážka,...
Plechové střechy je nutné pravidelně udržovat, jinak se dramaticky sníží jejich...
Podzim je ideální čas podívat se na dům jinýma očima – očima technika, který ví, že i zdánlivá maličkost může v zimě způsobit velké problémy. Uvolněný okap, prasklina ve spárovací hmotě na dlažbě, netěsnící okno či nefunkční odvětrávání – to vše jsou detaily, které mohou při mrazech nadělat velké škody.

Základní podzimní prohlídka domu je proto rozumný krok, který vám pomůže předejít stresu i výdajům během tohoto ročního období. Příprava domu na zimu neznamená velkou rekonstrukci.

Kominíka objednávejte už teď, na podzim nebudete ve stresu

Naopak, často stačí důkladná kontrola některých částí stavby (těsnění oken a dveří, napojení střechy), oprava drobných netěsností nebo ošetření povrchů ochranným nátěrem. Tyto jednoduché zásahy dokážou výrazně zlepšit tepelnou pohodu v interiéru a snížit náklady na vytápění.

Kam se vyplatí investovat

Pokud se rozhodnete pro větší zásah, doporučuje se začít od střechy a obvodového pláště. Právě těmito místy uniká nejvíce tepla. Odborníci se shodují, že kvalitní zateplení může snížit tepelné ztráty minimálně o třetinu – a to už je číslo, které pocítíte i ve své peněžence a rodinném rozpočtu.

Při kontrole stavu domu po létě tedy začněte od střechy – ta je první obrannou linií proti dešti, sněhu i větru. Zkontrolujte krytinu, sněhové zábrany, oplechování i svody. Zanedbání detailů může vést k zatékání, poškození konstrukce nebo snížení účinnosti tepelné izolace.

Pošlete dům po zimě na technickou. Zkontrolujte střechu, okapy i fasádu

Pokud je střecha zvenku v pořádku, podívejte se i dovnitř – zejména na podkroví. Právě tudy uniká nejvíce tepla. Vyplatí se prověřit stav zateplení a funkčnost odvětrání. „Vzduchotěsná stříkaná pěnová izolace je efektivní řešení, které minimalizuje tepelné mosty, brání kondenzaci a je ekologické,“ radí Lukáš Kmenta z HBS.

Izolace a ekologie

Po kontrole střechy je čas na kontrolu obvodových zdí a fasády. Projděte celý obvod domu. Trhliny, mapy vlhkosti nebo olupující se omítka je třeba řešit ještě před prvními mrazy.

Fasáda totiž není jen estetická záležitost. Pokud je poškozená nebo degradovaná, narušuje se její funkce – může docházet k nerovnoměrnému odvodu vlhkosti, vzniku tepelných mostů nebo zvýšenému riziku kondenzace ve zdivu.

K rosení oken může docházet i u novostaveb. Může za to nedokonalé okno

I když podzim není ideálním obdobím pro komplexní zateplení fasády, zaměřte se na poškození, která snižují účinnost izolace – například praskliny, olupující se omítku, vlhká místa či odkryté tepelné mosty. Pokud je izolace výrazně poškozená nebo technologicky zastaralá, zvažte její kompletní výměnu.

Dnes je k dispozici mnoho moderních řešení, která kombinují výborné izolační vlastnosti s ekologickým přístupem a dlouhou životností.

Komfort a mikroklima

Kvalitní dveře a okna nechrání jen před chladem nebo hlukem – výrazně ovlivňují i vnitřní klima, světelnost a akustiku domu. Pokud jsou starší nebo špatně těsní, může jimi pronikat chladný vzduch, vzniká průvan, zvyšuje se hluk z ulice a v interiéru se hromadí vlhkost.

Proto se při výměně vyplatí hledat řešení, která nabízejí více než jen dobrou tepelnou izolaci – například okna se speciální ochranou proti přehřívání v létě nebo s integrovaným stíněním. Také větrání má na podzim a v zimě svá pravidla.

Je až s podivem, kolik lidí nesprávně větrá, čímž snižuje účinnost jak izolace, tak funkčnosti oken. Správný způsob větrání je krátce a intenzivně

Nebojte se v zimě větrat. Krátké otevření oken vás finančně nezruinuje

Větrání je tedy stále základ, ale čím dál více domácností přechází na rekuperační systémy – ty zajišťují čerstvý vzduch bez tepelných ztrát. Výsledek? Zdravější domov, nižší vlhkost a žádný boj s plísněmi, protože nemají šanci.

Terasy, dlažby a balkony

I venkovní plochy si po létě zaslouží pozornost. Terasy, balkony a zpevněné plochy kolem domu čelily horku, dešti i UV záření, což mohlo narušit jejich povrch nebo těsnost. Podzim je proto vhodný čas na jejich kontrolu a případnou údržbu před zimou.

Odstraňte z těchto ploch vše, co na ně nepatří: mech, vodní kámen a jiné nečistoty. Na betonové, kamenné nebo cihlové povrchy můžete použít siloxanový nátěr – je bezbarvý, snižuje nasákavost a prodlužuje životnost. Na dřevěné nebo speciální materiály zvolte vhodný typ ochranného nátěru podle konkrétního podkladu.

Když se něco porouchá na střeše, nečekejte do jara, bylo by to ještě dražší

Dlažba by měla pevně držet, spárovací hmota má být kompaktní a bez poškození – jinak hrozí, že voda pronikne dovnitř a při mrazu napáchá škody, které se často projeví až na jaře.

Důležité je také zajistit správné odvodnění – ucpané žlaby a svody mohou v zimě způsobit zamrzání a poškození dlažby či fasády. Pokud plánujete nové úpravy exteriéru, volte mrazuvzdorné materiály s protiskluzovou úpravou.

Pro pohodlnou zimu

Dům po létě potřebujete připravit nejen proto, aby vypadal dobře, a nejen kvůli účtům, ale hlavně kvůli vlastnímu pohodlí. Protože dobrý dům je ten, který v zimě hřeje a v létě dýchá.

Podzim je ideálním obdobím pro revizi a plánování vylepšení. Odpovědný přístup k údržbě domu vám přinese klid během zimy a dlouhodobě zdravé, úsporné a příjemné bydlení.

Při zateplení fasády existují finty, které prodlužují její životnost
