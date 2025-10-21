Padouch a noční můra. Spláchnutý Mimoň ucpal kanalizaci, smrdělo to všem

Pracovníci, kteří vyjeli kvůli stížnosti na zápach, zjistili, co zablokovalo kanalizační systém v britském Sheffieldu. Byla to hračka Mimoň z filmu Já, padouch. Obyvatelé měli potíže se splachováním toalet a zaznamenali silný puch.
foto: Profimedia.cz

Společnost Yorkshire Water vyslala tým, aby prošetřil příčinu zápachu, a ten v potrubí objevil několik dětských hraček, včetně plyšového Mimoně. Mimoň, postava z filmů Já, padouch, vypadal po pobytu v kanálech hůř, ale navzdory nečistotám si stále zachoval svůj tvar.

Joe Sykes, regionální provozní manažer odpadních vod ve společnosti Yorkshire Water, uvedl, že „práce v terénu v první linii služeb zákazníkům je určitě zajímavá“. „V tomto případě to byl nejen smutný konec pro oblíbenou hračku, ale také to není žádná dětská hra, odstraňovat z odtoků a kanalizace věci, které tam vůbec neměly být spláchnuty, vhozeny do šachet nebo vylity do dřezu,“ dodal.

Obří hroudu tuku, která ucpala kanalizaci v Londýně, vystavili v muzeu

„Cokoli jiného než papír, moč a výkaly tam nepatří. Ubrousky, vatové tyčinky, tuky a oleje mohou způsobit velmi vážné ucpání, poškození majetku, životního prostředí, a oprava stojí spoustu peněz,“ upozorňuje.

Splachování nevhodných předmětů do záchodu – jako jsou vlhčené ubrousky, zubní nit nebo pleny – tvoří 40 % všech ucpání v kanalizacích. V roce 2022 společnost Yorkshire Water uvedla, že se utrácí „miliony“ za řešení následků splachování vlhčených ubrousků do záchodu.

Tukové monstrum ucpalo kanalizaci v Perthu, po vytažení vážilo 30 tun

Společnost požadovala povinné nálepky s nápisem „nesplachovat“ na obalech. Organizace Water UK v roce 2024 upustila od dobrovolné certifikace „Fine to Flush“ (vhodné ke spláchnutí) pro ekologické ubrousky, protože i ty přispívají k miliardám ubrousků ucpávajících britskou kanalizaci každý rok.

Společnost Yorkshire Water spravuje víc než 32 000 kilometrů potrubí v regionu a slíbila investovat 252 milionů liber do modernizace během příštích pěti let.

Kuchyňský olej je pohroma pro kanalizaci. Obce teď musí usnadnit jeho sběr

Yorkshire Water řeší ucpání ve veřejné kanalizaci, v potrubí, které je mimo hranice pozemku a ústí do veřejné kanalizace, a ve sdíleném potrubí ústícím do veřejné kanalizace, pokud byl dům postaven před rokem 2011. Doporučuje se, aby si obyvatelé zkontrolovali, zda ucpání postihuje více než jednu místnost v nemovitosti a zda jsou postiženi i jejich sousedé, protože v takovém případě je pravděpodobné, že oprava spadá do odpovědnosti společnosti.

Britové (stejně jako Češi) jsou naléhavě žádáni, aby si dávali pozor na to, co pouštějí do odtoků, jelikož kanalizační systém sužují takzvané tukové hory (fatbergy, u nás se používá výraz tukovec). V roce 2019 musela například společnost Thames Water odstranit 40tunovou tukovou horu velikosti dvoupatrového autobusu z potrubí v Greenwichi.

Hrozba ucpaných toalet. Koncert Bryana Adamse zrušili z nezvyklého důvodu

Další tuková hora, která vážila stejně jako malý bungalov, byla odstraněna z Canary Wharf v roce 2021. Odstranění těchto mas může trvat dlouho, například jedna v Birminghamu vážila asi 300 tun. Společnost Severn Trent zabývající se vodohospodářskými službami tehdy varovala, že její odstranění bude trvat nejméně měsíc.

Krmítko v americkém Ohiu

21. října 2025

