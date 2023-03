Zápach a vyšší spotřeba. To vás čeká, když pravidelně nebudete čistit troubu

Čištění trouby je domácí prací, která rozhodně nikoho neláká a rádi ji vytěsníme z hlavy. Jenže když už někdy začnete péct „na plný céres“ a místo vůně pečeně se po kuchyni začne rozlévat zápach spáleniny, je jasné, že jste myšlenku na vyčištění trouby odkládali příliš dlouho. Pak nezbývá, než se do půl těla vnořit do vnitřku trouby a odčinit to, co jsme tak dlouho zanedbávali.

A je to jako se vším: čím déle se práce odkládá, tím dá více úsilí odstranit následky. Je zřejmé, že dlouho a dobře sloužila, ale teď chce zase něco na oplátku zpátky: důkladný úklid. Zdaleka nejde jen o to, abyste měli kuchyni jako ze žurnálu.

Babské recepty pro pravidelnou údržbu Drobné nečistoty: Na relativně čerstvé znečištění a mastnotu vám postačí jen citron – malé množství horké vody nalijte do zapékací mísy, vymačkejte do ní šťávu z citronu (klidně i s dužinou) a vložte do trouby předehřáté na cca 150 °C. Po 15 minutách troubu vypněte a nechte ještě nějakou dobu působit páru (neotvírejte dvířka). Poté snadno hadříkem setřete všechny nečistoty.

Na relativně čerstvé znečištění a mastnotu vám postačí jen citron – malé množství horké vody nalijte do zapékací mísy, vymačkejte do ní šťávu z citronu (klidně i s dužinou) a vložte do trouby předehřáté na cca 150 °C. Po 15 minutách troubu vypněte a nechte ještě nějakou dobu působit páru (neotvírejte dvířka). Poté snadno hadříkem setřete všechny nečistoty. Připečená špína : Smíchejte dostatečné množství jedlé sody (poslouží i prášek do pečiva) s teplou vodou tak, aby vám vznikla pasta. Tu pak naneste na povrchy v lehce předehřáté troubě (samozřejmě vynechejte topná tělesa a ventilátor). Při nanášení vám pasta začne krásně hnědnout uvolněnou špínou a usazeninami. Nechte směs působit několik hodin, nejlépe přes noc.

: Smíchejte dostatečné množství jedlé sody (poslouží i prášek do pečiva) s teplou vodou tak, aby vám vznikla pasta. Tu pak naneste na povrchy v lehce předehřáté troubě (samozřejmě vynechejte topná tělesa a ventilátor). Při nanášení vám pasta začne krásně hnědnout uvolněnou špínou a usazeninami. Nechte směs působit několik hodin, nejlépe přes noc. Na sklo: Smíchejte jedlou sodu s octem. Vznikne vám šumící směs, kterou po dostatečném vyšumění naneste na sklo a nechejte působit necelou hodinku. Pak stačí jen důkladně vyčistit vlhkým hadříkem. Zdroj: 4home.cz

„Zanesení povrchu trouby a topných těles připáleninami brání rovnoměrnému ohřevu. Proto nebude výsledek pečení takový, jaký byste si přáli: místy bude pokrm nedopečený. Na tento nedokonalý výsledek budete kromě toho spotřebovávat víc energie, a tedy svých vlastních peněz,“ vysvětluje Jana Neuszerová ze společnosti Mora.

Podle ní navíc starý připálený tuk začne po čase uvolňovat uhlíkové plyny. Ty mohou ovlivnit chuť a vůni jídla, naplnit kuchyni kouřem a nepříjemnými pachy. Nánosy starého tuku se navíc mohou v krajním případě i vznítit.

Předehřátou troubu jde vyčistit pomocí směsi z kypřicího prášku s octem, to ale funguje jen u čerstvých nečistot. S připáleninami staršího data si poradí jen agresivnější čisticí prostředky, které nemusejí být prospěšné ani přírodě, ani nám a nejsou zrovna levné.

Čištění s chemií Vždy používejte ochranné rukavice. Složení klasických čističů nebývá zrovna shovívavé k pokožce a mohlo by dojít k závažnému podráždění.

Pozor na chemické výpary. Při drhnutí trouby je dobré mít místnost dobře větranou. Obzvlášť, pokud se pohybujete v menším prostoru. Agresivní přípravy mohou způsobit i poleptání dýchacích cest.

Po vyčištění troubu důkladně opláchněte. Dbejte na to, abyste odstranili všechny zbytky čističe z povrchů. Ty sice nepřijdou do přímého styku s připravovaným jídlem, ale při vyšších teplotách v troubě se samozřejmě mohou vypařovat a do jídla se dostat. Zdroj: 4home.cz

Proto, jestli se poohlížíte po nové troubě nebo moderním sporáku, vybírejte mezi úspornými spotřebiči s některou z automatických funkcí pro čištění vnitřku trouby. Zbavíte se tak úmorného a neoblíbeného čištění spotřebiče.

Nejdokonalejší je pyrolýza a katalýza

Pyrolytické čištění je založené na velmi vysokých teplotách. „Teplota tu dosahuje okolo 500 °C. Trouby, které toto dokonalé automatické čištění umožňují, mají povrch z velmi odolného speciálního smaltu a díky skvělé izolaci trouby i dvířkům se čtyřmi bezpečnostními skly nedochází ke znatelnému uvolňování tepla do okolí,“ tvrdí Neuszerová.

Čištění kuchyně s odbornicí zvládnete na jedničku:

Program trvá 90 minut a po celou dobu jsou z bezpečnostních důvodů dvířka trouby uzamčená. Po vychladnutí trouby stačí pouze setřít nečistoty hadříkem bez použití jakýchkoliv chemických prostředků.

Horkovzdušné trouby s katalýzou mají uvnitř speciální porézní povrch. Ten do sebe během pečení dokáže vtáhnout mastnotu a rovnou ji odstranit. Trouba tak zůstává stále čistá, protože se tuk nikde neusazuje.

Parní čištění

Aby bylo parní čištění nejúčinnější, mělo by probíhat pravidelně po každém větším pečení, během něhož se mohl uvolnit do vnitřního prostoru trouby tuk nebo šťáva z pokrmu.

Při parním čištění nalijete do pekáče asi půllitr vody a zahřejete troubu tak, aby vznikla pára.

A jak to funguje? Vše, co je potřeba udělat, je nalít asi půl litru vody do pekáče, vložit jej do trouby a nastavit funkci ECO Clean, pokud ho má. V principu je nutné dosáhnout teploty, kdy se začne z vody vytvářet pára.

Asi po 30 minutách už můžete sledovat výsledek, kterým je viditelně čistý povrch celého vnitřku trouby. Na závěr stačí nečistoty jednoduše otřít hadříkem. Cennou energii můžete ušetřit tím, že parní čištění spustíte krátce po dopečení, když je ještě trouba zahřátá.