Vánoční pasti na třídění. Proč polystyren z dárků nepatří do černé popelnice

Marek Burza
Češi rozbalí o Vánocích tisíce elektrospotřebičů. Spolu s nimi vznikne i spousta odpadu z polystyrenových obalů. Kam je správně vytřídit?
Takto to často po Vánocích vypadá v ulicích.

Takto to často po Vánocích vypadá v ulicích. | foto: Gemini

Nejčistší řešení: odvézt polystyren na sběrný dvůr
Začínají se zavádět kontejnery na čistý polystyrenový odpad.
Přepravky z pěnového polystyrenu slouží jako ideální materiál pro potraviny,...
Jen část odpadu končí po Vánocích (a nejen tehdy) tam, kde opravdu má.
9 fotografií

Nejnovější průzkum Sdružení EPS ČR ukazuje, že Češi sice třídí lépe než v předchozích letech, ale téměř čtyři z deseti stále netuší, že pěnový polystyren lze při správném vytřídění plně recyklovat a mohou z něj vzniknout nové výrobky. Každý desátý navíc polystyren stále vyhazuje do směsného odpadu.

Právě elektrospotřebiče jsou téměř bez výjimky balené v pěnovém polystyrenu (EPS), který spolehlivě chrání citlivé přístroje při převozu. Jenže po rozbalování dárků přichází i ta méně slavnostní část – co následně dělat s odpadem z obalů?

Elektronika většině lidí problém nedělá, její obaly však často ano

Ačkoli Češi patří mezi nejpilnější národy, co se třídění odpadu týče, u polystyrenu si stále nejsou příliš jistí. Většina Čechů se snaží s polystyrenovým odpadem nakládat správně.

Podle průzkumu necelé dvě třetiny (65 %) Čechů vyhazují polystyren do žlutého kontejneru, což odpovídá doporučenému způsobu třídění, zde se ale tento odpad může smísit s nečistotami z dalších plastů. Dalších 17 % občanů jej odváží do sběrného dvora, což je z hlediska recyklace, u které záleží na tom, aby odpad nebyl příliš znečištěný, ta nejlepší varianta.

Přesto se stále najde skupina lidí, která s polystyrenovým odpadem nakládá nesprávně – zhruba 11 % respondentů jej hází do směsného odpadu.

Češi třídí lépe než dřív, ale každý desátý stále vyhazuje polystyren do směsného odpadu

„Vánoce jsou největší zátěží pro odpadové hospodářství v celém roce. Právě proto je klíčové správné třídění, a to zejména u velkých obalových materiálů. To, že každý desátý Čech třídí odpadní polystyren do směsného odpadu, je alarmující, jelikož se jedná o 100% recyklovatelný materiál, jenž lze znovu využít,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

PŘEHLEDNĚ: Do žlutého, nebo hnědého kontejneru? Vše o třídění odpadu

Polystyren výrobci používají z několika praktických důvodů. Chrání zboží při přepravě, protože díky své lehké a pevné struktuře účinně pohlcuje nárazy a snižuje riziko poškození dražší elektroniky či bílého zboží.

Další výhodou je, že je ekologicky šetrný, neboť ho z 98 % tvoří vzduch. Polystyren navíc není jednorázový materiál, dá se znovu využít například jako příměs do nových izolačních desek, obalů či lehčeného betonu, což je žádoucí z pohledu cirkulární ekonomiky.

Češi chtějí speciální kontejnery i více osvěty

Průzkum dále ukázal, že více než polovina (55 %) respondentů ví, že je polystyren stoprocentně recyklovatelný, zatímco 37 % respondentů tuto skutečnost netuší. Více než polovina Čechů (52 %) podporuje myšlenku plošného zavedení samostatných kontejnerů na polystyren.

Kam s ním? Někdy je složité poznat, do kterého kontejneru odpad patří

Dle 18 % respondentů jsou právě tyto kontejnery ideálním místem, kam by polystyren třídili. Zatím se ovšem testují pouze ve vybraných městech.

Jak se změnilo vnímání Čechů v posledních letech?

Srovnání s průzkumem Sdružení EPS ČR z roku 2022 ukazuje pozitivní posun v třídicích návycích Čechů. Narůstá počet lidí, kteří třídí polystyren do žlutého kontejneru (aktuálně 65 % vs 63 % v roce 2022).

Takto to často po Vánocích vypadá v ulicích.
Nejčistší řešení: odvézt polystyren na sběrný dvůr
Začínají se zavádět kontejnery na čistý polystyrenový odpad.
Přepravky z pěnového polystyrenu slouží jako ideální materiál pro potraviny, bohužel jejich správná recyklace je spíš výjimkou než pravidlem.
9 fotografií

Zároveň klesá podíl těch, kteří jej považují za nerecyklovatelný odpad a vyhazují jej do směsného sběru (aktuálně 11 % vs 14 % v roce 2022). Přesto stále existuje značná část populace, která si není jistá, jak s tímto materiálem správně nakládat.

„Za poslední roky vidíme zlepšující se informovanost mezi lidmi. Přesto skoro čtyři z deseti Čechů stále neví, že polystyren lze plně recyklovat. Sdružení EPS se tak i nadále bude věnovat osvětě a edukaci veřejnosti v těchto tématech a právě Vánoce, které produkují zvýšené množství obalů, jsou ideálním momentem ukázat lidem, že třídění má smysl,“ doplňuje Zemene.

V roce 2035 půjde díky třídění na skládky jen deset procent odpadků

Kam s polystyrenem po Vánocích?

Platí jednoduché pravidlo – čím čistší polystyrenový odpad k recyklátorovi doputuje, tím větší má šanci na úspěšnou recyklaci.

1) Větší kusy odvezte do sběrného dvora

Pokud máte větší kusy polystyrenu (např. z ledničky, pračky nebo televize), nejlepší je odvézt je na místní sběrný dvůr. Tam je odevzdáte zdarma a materiál se dostane přímo k recyklaci.

2) Menší, čisté kousky mohou do žlutého kontejneru

Menší kousky polystyrenu můžete vhazovat do žlutého kontejneru. Důležité ovšem je, aby se k recyklátorovi dostaly čisté, bez zbytků potravin nebo jiných nečistot.

Kam patří keramika a ruličky z toaletního papíru? Klíč ke správnému třídění

3) Speciální kontejnery určené přímo na polystyren

Některá města testují samostatné kontejnery na polystyren (např. Kralupy nad Vltavou). Pokud máte jeden poblíž, můžete jej využít – jedná se o vůbec nejefektivnější řešení.

4) Nedávejte polystyren do směsného odpadu

Směsný odpad je ta poslední možnost a vůbec nejméně vhodná, právě proto, že je polystyren 100% recyklovatelný, jeho vhazováním do směsného odpadu dochází ke zbytečné ztrátě materiálu.

Poznámka: Průzkum byl realizován v listopadu 2025, skrze platformu Instant Research od IPSOS, na vzorku 1 050 respondentů. 

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Skleníkový dům na míru stihli zasklít, jinak Farma Vojty Kotka na zimu usíná

Prima TV, Farma Vojty Kotka

Letošní rok Vojta Kotek z paměti rozhodně nevymaže, protože rozhodnutí pustit se do budování rodinné farmy před něj postavilo hodně nečekané výzvy. Nicméně řada věcí, které si naopak vysnil, se mu...

Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

Tajemství dokonalého bramborového salátu. Aby vydržel, nechoďte moc uždibovat

Vánoční klasika – smažený kapr a bramborový salát. Když se podíváte pořádně,...

Bramborový salát představuje neodmyslitelný klenot české štědrovečerní tabule, jehož dokonalá chuť závisí na harmonii správně zvolených odrůd brambor, kvalitních surovin a rodinných tradic.

Smutný konec Juráška z Popelky. Narodil se jako hnědák, na zimní natáčení doplatil

Premium
Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Víte, že slavný bělouš Jurášek z pohádky Tři oříšky pro Popelku byl původně tmavý hnědák jménem Ibrahim? Ale nebojte, nebyl to žádný migrant ani netrpěl krizí identity. Byl to stále tentýž...

Kapra zbavíte zápachu jinak než mlékem. Podkovy jsou přešlap, míní šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Karel Matyáš z pražské středomořské restaurace (na snímku s rybou sv....

Symbolem českých Vánoc je kapr. Tedy posledních zhruba sto let. Ještě v 19. století byly hlavními štědrovečerními jídly různé kaše, často s houbami. Ty se braly jako náhražka masa. Nechyběl pokrm z...

Vánoční pasti na třídění. Proč polystyren z dárků nepatří do černé popelnice

Takto to často po Vánocích vypadá v ulicích.

Češi rozbalí o Vánocích tisíce elektrospotřebičů. Spolu s nimi vznikne i spousta odpadu z polystyrenových obalů. Kam je správně vytřídit?

26. prosince 2025

Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

25. prosince 2025

Umění správně zatopit. Návod pro krby a kamna, který funguje

Dřevo na topení by mělo ideálně obsahovat méně než 20 % vody.

Vytápění krbem nebo kamny má svá jasná pravidla. Správná technika topení rozhoduje o tom, kolik spotřebujete paliva, kolik získáte tepla a jestli se vám nebude zanášet komín.

24. prosince 2025

VIDEA ROKU: Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá! Ve volné přírodě i v zoo

Gaia (dole) na snímku při hře se svou o tři měsíce starší setrou Mobi, tedy tou...

Že pravého vlka můžete potkat nejen v pohádce, se přesvědčil mladý muž na procházce lesem. Byl to sice nervák, ale s ušatým kámošem se nakonec přece jen domluvil. Možná ten samý vlk se pak zastavil v...

24. prosince 2025

Technická přesnost hrází budí obdiv stále. Pokrokář ale legendární rybníkáře vinil

Premium
Rybník Svět u Třeboně. V jeho vodách jsou kromě kaprů třeba i štiky, sumci či...

Štědrý večer bez kapra? Pro většinu z nás věc nemyslitelná. Připomeňme si tedy osobnosti, které mají zásluhu na tom, že tento šupináč je nejen v našich krajích tak oblíbený.

24. prosince 2025

Vánoční kapr bez rizika. Jak filetovat, prořezat kosti a dokonale usmažit

Kapří podkovy s lehkým bramborovým salátkem

Dokonalý vánoční stůl vyžaduje, aby vedle vyladěného salátu zářilo i perfektně připravené maso, ať už jde o tradičního kapra nebo oblíbené řízky. Způsob naporcování a přípravy ryby zásadně ovlivňuje...

23. prosince 2025

Začalo to chvojkou, pak do Čech doputoval vánoční stromeček. Z Německa

V dětských očích byl i řídký smrček díky patřičným ozdobám krásný.

Nechybí snad v žádné domácnosti, ale kdysi dávno tomu tak nebylo. Naši předkové ho nechtěli a neměli na něj doma ani dost místa. Přesto jsme si stromečky nakonec oblíbili a považujeme tradici za...

23. prosince 2025

Smutný konec Juráška z Popelky. Narodil se jako hnědák, na zimní natáčení doplatil

Premium
Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Víte, že slavný bělouš Jurášek z pohádky Tři oříšky pro Popelku byl původně tmavý hnědák jménem Ibrahim? Ale nebojte, nebyl to žádný migrant ani netrpěl krizí identity. Byl to stále tentýž...

22. prosince 2025

Krémová, nebo rustikální? Návod na silnou vánoční rybí polévku a krutony

Rybí polévka s opečenou houskou

Vánoční rybí polévka je klenotem štědrovečerní večeře a její příprava je komplexní kulinářskou disciplínou, která se dělí na dvě hlavní školy: krémovou (hladkou) a rustikální (čistou s kousky)....

22. prosince 2025  8:06

Když vzplane stromeček, je to fofr. Nezapomeňte, že i svíčka je otevřený oheň

Co dělat. když vzplane stromek? Zachovejte klid a rychle konejte, jde o vteřiny

Plameny na vánočním stromku dokážou během pár sekund změnit sváteční idylu v děsivý chaos. Hasiči varují – na vrcholu plamene svíčky je přes 800 °C! Co dělat, když váš domov zachvátí oheň, a jak...

22. prosince 2025

Tajemství dokonalého bramborového salátu. Aby vydržel, nechoďte moc uždibovat

Vánoční klasika – smažený kapr a bramborový salát. Když se podíváte pořádně,...

Bramborový salát představuje neodmyslitelný klenot české štědrovečerní tabule, jehož dokonalá chuť závisí na harmonii správně zvolených odrůd brambor, kvalitních surovin a rodinných tradic.

21. prosince 2025

Kapra zbavíte zápachu jinak než mlékem. Podkovy jsou přešlap, míní šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Karel Matyáš z pražské středomořské restaurace (na snímku s rybou sv....

Symbolem českých Vánoc je kapr. Tedy posledních zhruba sto let. Ještě v 19. století byly hlavními štědrovečerními jídly různé kaše, často s houbami. Ty se braly jako náhražka masa. Nechyběl pokrm z...

20. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.