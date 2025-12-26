Nejnovější průzkum Sdružení EPS ČR ukazuje, že Češi sice třídí lépe než v předchozích letech, ale téměř čtyři z deseti stále netuší, že pěnový polystyren lze při správném vytřídění plně recyklovat a mohou z něj vzniknout nové výrobky. Každý desátý navíc polystyren stále vyhazuje do směsného odpadu.
Právě elektrospotřebiče jsou téměř bez výjimky balené v pěnovém polystyrenu (EPS), který spolehlivě chrání citlivé přístroje při převozu. Jenže po rozbalování dárků přichází i ta méně slavnostní část – co následně dělat s odpadem z obalů?
|
Elektronika většině lidí problém nedělá, její obaly však často ano
Ačkoli Češi patří mezi nejpilnější národy, co se třídění odpadu týče, u polystyrenu si stále nejsou příliš jistí. Většina Čechů se snaží s polystyrenovým odpadem nakládat správně.
Podle průzkumu necelé dvě třetiny (65 %) Čechů vyhazují polystyren do žlutého kontejneru, což odpovídá doporučenému způsobu třídění, zde se ale tento odpad může smísit s nečistotami z dalších plastů. Dalších 17 % občanů jej odváží do sběrného dvora, což je z hlediska recyklace, u které záleží na tom, aby odpad nebyl příliš znečištěný, ta nejlepší varianta.
Přesto se stále najde skupina lidí, která s polystyrenovým odpadem nakládá nesprávně – zhruba 11 % respondentů jej hází do směsného odpadu.
Češi třídí lépe než dřív, ale každý desátý stále vyhazuje polystyren do směsného odpadu
„Vánoce jsou největší zátěží pro odpadové hospodářství v celém roce. Právě proto je klíčové správné třídění, a to zejména u velkých obalových materiálů. To, že každý desátý Čech třídí odpadní polystyren do směsného odpadu, je alarmující, jelikož se jedná o 100% recyklovatelný materiál, jenž lze znovu využít,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
|
Polystyren výrobci používají z několika praktických důvodů. Chrání zboží při přepravě, protože díky své lehké a pevné struktuře účinně pohlcuje nárazy a snižuje riziko poškození dražší elektroniky či bílého zboží.
Další výhodou je, že je ekologicky šetrný, neboť ho z 98 % tvoří vzduch. Polystyren navíc není jednorázový materiál, dá se znovu využít například jako příměs do nových izolačních desek, obalů či lehčeného betonu, což je žádoucí z pohledu cirkulární ekonomiky.
Češi chtějí speciální kontejnery i více osvěty
Průzkum dále ukázal, že více než polovina (55 %) respondentů ví, že je polystyren stoprocentně recyklovatelný, zatímco 37 % respondentů tuto skutečnost netuší. Více než polovina Čechů (52 %) podporuje myšlenku plošného zavedení samostatných kontejnerů na polystyren.
|
Dle 18 % respondentů jsou právě tyto kontejnery ideálním místem, kam by polystyren třídili. Zatím se ovšem testují pouze ve vybraných městech.
Jak se změnilo vnímání Čechů v posledních letech?
Srovnání s průzkumem Sdružení EPS ČR z roku 2022 ukazuje pozitivní posun v třídicích návycích Čechů. Narůstá počet lidí, kteří třídí polystyren do žlutého kontejneru (aktuálně 65 % vs 63 % v roce 2022).
Zároveň klesá podíl těch, kteří jej považují za nerecyklovatelný odpad a vyhazují jej do směsného sběru (aktuálně 11 % vs 14 % v roce 2022). Přesto stále existuje značná část populace, která si není jistá, jak s tímto materiálem správně nakládat.
„Za poslední roky vidíme zlepšující se informovanost mezi lidmi. Přesto skoro čtyři z deseti Čechů stále neví, že polystyren lze plně recyklovat. Sdružení EPS se tak i nadále bude věnovat osvětě a edukaci veřejnosti v těchto tématech a právě Vánoce, které produkují zvýšené množství obalů, jsou ideálním momentem ukázat lidem, že třídění má smysl,“ doplňuje Zemene.
|
Kam s polystyrenem po Vánocích?
Platí jednoduché pravidlo – čím čistší polystyrenový odpad k recyklátorovi doputuje, tím větší má šanci na úspěšnou recyklaci.
1) Větší kusy odvezte do sběrného dvora
Pokud máte větší kusy polystyrenu (např. z ledničky, pračky nebo televize), nejlepší je odvézt je na místní sběrný dvůr. Tam je odevzdáte zdarma a materiál se dostane přímo k recyklaci.
2) Menší, čisté kousky mohou do žlutého kontejneru
Menší kousky polystyrenu můžete vhazovat do žlutého kontejneru. Důležité ovšem je, aby se k recyklátorovi dostaly čisté, bez zbytků potravin nebo jiných nečistot.
|
3) Speciální kontejnery určené přímo na polystyren
Některá města testují samostatné kontejnery na polystyren (např. Kralupy nad Vltavou). Pokud máte jeden poblíž, můžete jej využít – jedná se o vůbec nejefektivnější řešení.
4) Nedávejte polystyren do směsného odpadu
Směsný odpad je ta poslední možnost a vůbec nejméně vhodná, právě proto, že je polystyren 100% recyklovatelný, jeho vhazováním do směsného odpadu dochází ke zbytečné ztrátě materiálu.
Poznámka: Průzkum byl realizován v listopadu 2025, skrze platformu Instant Research od IPSOS, na vzorku 1 050 respondentů.