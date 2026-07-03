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Plastové omyly, kterými třídění škodíme. 30 věcí, které do kontejneru nepatří
Třídění plastů v České republice má poměrně jasná pravidla, přesto se do žlutých kontejnerů často dostávají věci, které tam z technických nebo hygienických důvodů nepatří. Celý problém spočívá v tom,...
Tikající domovní bomby, které vás na opravách mohou připravit o statisíce
Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s...
Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu
„Když se dnes ráno posadím pod starou jabloň a poslouchám zpěv ptáků, občas se sama sebe ptám, jestli je vůbec možné, jak dlouhou cestu jsme ušli. S manželem jsme oba vyrůstali v paneláku. A dlouho...
Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku
Bydleli se dvěma syny v paneláku na malém městě a toužili po chaloupce, kam by mohli jezdit o víkendech. „Ceny pro nás byly příliš vysoké, a tak jsme nakonec před 25 lety koupili na Opavsku starý...
S Lefflerem za zády vypotili projekt zahrady jako od profíka. Za zlomek ceny
Zaplatili si, aby z nich profíci vyždímali to nejlepší. A současně oni z profíků – zahradního designéra Ferdinanda Lefflera a šikovných projektantek Aničky, Katky a Markéty. Nepřišli úplně „z...
Plastové omyly, kterými třídění škodíme. 30 věcí, které do kontejneru nepatří
Třídění plastů v České republice má poměrně jasná pravidla, přesto se do žlutých kontejnerů často dostávají věci, které tam z technických nebo hygienických důvodů nepatří. Celý problém spočívá v tom,...
Kočičí rituály. Proč vzájemné olizování srsti může signalizovat konflikt
Někdy bývá těžké rozklíčovat, zda vás vaše kočka zbožňuje, nebo vámi naopak hluboce opovrhuje. Jak se navíc ukazuje, kočky se dokážou chovat chladně i k příslušníkům vlastního druhu. Vědci totiž...
Do zoo za pouhou stovku. Sleva platí po celé prázdniny, ale jen v určitý čas
Výrazně ušetřit mohou návštěvníci pražské zoo, když si koupí vstupenku v určitý čas. Sleva se podle vedení zahrady osvědčila loni, a tak se letos opakuje.
Nejošklivější psi světa v jedné galerii. 30 let příběhů, které vás dojmou
World’s Ugliest Dog Contest, tedy soutěž o nejošklivějšího psa, se pořádá už od 70. let minulého století. Od poloviny 90. let se díky internetu staly z jejich vítězů celosvětové celebrity. Náš seznam...
Chtěli zachránit sad. Dnes v něm bydlí a užívají si romantickou zahradu
„Když se dnes ráno posadím pod starou jabloň a poslouchám zpěv ptáků, občas se sama sebe ptám, jestli je vůbec možné, jak dlouhou cestu jsme ušli. S manželem jsme oba vyrůstali v paneláku. A dlouho...
Když Neil zalehne cestu, auta ho musí objíždět. Rypouš je tasmánskou celebritou
Tunový rypouš Neil se opět usadil v tasmánských městech. Obchází zátarasy, ničí ploty, leží na silnicích a narazil už do nejméně jednoho zaparkovaného auta. Sloupky, dopravní kužely, ploty ani vozy...
S Lefflerem za zády vypotili projekt zahrady jako od profíka. Za zlomek ceny
Zaplatili si, aby z nich profíci vyždímali to nejlepší. A současně oni z profíků – zahradního designéra Ferdinanda Lefflera a šikovných projektantek Aničky, Katky a Markéty. Nepřišli úplně „z...
I v červenci hrají mazlíčci o krmivo, pamlsky a hračky. Stačí poslat snímek
Prázdniny letos začaly v opravdu horkém módu, nicméně na procházky se psem či jiným zvířecím kámošem se pořád dá zajít pěkně brzy ráno či v podvečer. A to je i pěkné světlo na focení, ať už vyrazíte...
All inclusive, bazén i televize. Jak to chodí v luxusním psím hotelu
Sezona dovolených přináší majitelům zvířat klasickou otázku: kam s ním? Pokud nemáte ochotné příbuzné nebo sousedy a pejsek nezvládá dobře cestování, jsou tady psí hotely. Jak se tam psi mají? Takhle...
Rozhodli jste, kteří červnoví mazlíčci vyhráli krmivo, pamlsky a hračky
Červnová anketa o nejroztomilejší mazlíčky doběhla do finále a s posledním červnovým polednem se uzavřela. Čtenářské hlasy ve fotoduelu rozhodly, kteří tři výherci získali za tento měsíc kvalitní...
Bahno, pot a štěstí. Zvládněte se svým psem extrémní závod Hard Dog Race
Brbláte někdy, že je váš pes samé bláto? Zkuste si závod Hard Dog Race a budete na tom stejně. Na šesti kilometrech projdete sérií překážek, budete se topit v kalužích, plazit se v bahně, budete se...
Cestovat se dá i s kočkou, jen to má svá pravidla. Rozhodně je nepodceňte
Ještě před pár lety byla představa dovolené s domácím mazlíčkem spíše výjimkou. Dnes však stále více lidí bere své zvířecí parťáky na cesty autem, vlakem nebo dokonce letadlem, a ani kočky nejsou...