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Plastové omyly, kterými třídění škodíme. 30 věcí, které do kontejneru nepatří

Marek Burza
Kontejnery na plasty (19. ledna 2022) Obecně platí, že znečištěné výrobky do tříděného odpadu nepatří. Proto tam... Olivový olej (ilustrační snímek) Kelímek jogurtu Pilos o hmotnosti 150 gramů vyjde na 0,37 eura, v přepočtu tedy... ilustrační snímek Smršťovací fólie na PET lahvích obsahuje chlor. Proto bez odstranění takzvaného... Na podlaze je použité průmyslové penízkové linoleum, které tak dobře odolává... Prachovka na žaluzie: Speciální trojitý nástavec vyčistí několik lamel... Dovnitř čmelínu vede husí krk o vnitřním průměru 26 mm imitující chodbu do... Francouzský crossover trochu připomíná nejapně se tvářícího bizona. Drápy... Matricové LED světlomety jsou velmi tenké a jsou k dispozici i ve verzi HD. Kanystr, ve kterém se nebezpečná látka nacházela. (11. února 2026)
Třídění plastů v České republice má poměrně jasná pravidla, přesto se do žlutých kontejnerů často dostávají věci, které tam z technických nebo hygienických důvodů nepatří. Celý problém spočívá v tom, že žluté popelnice nejsou určeny pro jakýkoliv předmět vyrobený z plastu, ale primárně pro recyklovatelné plastové obaly, což vede k častým chybám a omylům ze strany veřejnosti.

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Témata: kontejner, jídlo

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