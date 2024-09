Kam patří keramika a ruličky z toaletního papíru? Klíč ke správnému třídění

Veselé barvy jejich květů vnášejí světlo do stinných zákoutí zahrady, a tak není divu, že sasanky a jejich příbuzné patří k nejoblíbenějším zahradním trvalkám. Jak jsou jarní druhy drobné a...

Někteří lidé obcházejí kontejnery na třídění odpadu a všechny odpadky házejí do komunálního odpadu. Důvodem jsou nedostatečné informace o správném třídění, stejně jako mýty o separaci, které odrazují...

Vyrazte na šípky. Dopřejte si nejkvalitnější vitamin C i omlazení pleti

Šípek je malý podzimní zázrak, proto za ním rozhodně vyrazte do přírody, vyplatí se to. Kdyby nic jiného, získáte úžasný zdroj přírodního vitaminu C na posílení imunity, snadno si vyrobíte i...