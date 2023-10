Kam s ním? Někdy je složité poznat, do kterého kontejneru odpad patří

Všichni víme, že nejlepší by bylo odpad nevytvářet. To je však jenom vzletně znějící teorie, v praxi to funguje jinak. Když se vám po letech rozpadnou boty, musíte se jich zbavit. Když doslouží spotřebič, také ho nebudete doma skladovat. A co zbytky z balíku, který vám přiveze kurýr? A s každou drobností nebudete chtít jezdit přes půl města do sběrného dvora, to byste vytvořili možná větší uhlíkovou stopu, než když věc vyhodíte do směsného odpadu, v němž poputuje do spalovny.