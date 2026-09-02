Jak jsou na tom Češi s tříděním elektroodpadu ve srovnání se zbytkem Evropy?
V oblasti sběru elektroodpadu si Česko vede v evropském srovnání velmi dobře. Podle nejaktuálnějších dostupných dat, která Eurostat v této oblasti uvádí, se u nás v roce 2023 sebralo 16,8 kilogramu elektroodpadu na obyvatele. To nás řadilo na druhé místo v celé Evropské unii, hned za Bulharsko.
Cokoliv se zabudovanou baterií, i zdánlivě obyčejná svítící hračka, patří výhradně do elektroodpadu. Vhození do běžného komunálního odpadu je obrovským hazardem.