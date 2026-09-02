Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Češi třídí elektro téměř nejlépe v Evropské unii. Stále však dělají zbytečné chyby

Marek Burza

Fotogalerie9 Premium

Takto velké spotřebiče do kontejneru nepatří. | foto: Gemini

Co všechno patří do elektroodpadu? A jak správně naložit se starým spotřebičem a jeho baterií? I na to v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník. „Někteří lidé mají tendenci odevzdat na sběrném dvoře celý mrazák, tedy včetně jeho obsahu. Naši zpracovatelé chlazení mohou vyprávět,“ popisuje.

Jak jsou na tom Češi s tříděním elektroodpadu ve srovnání se zbytkem Evropy?
V oblasti sběru elektroodpadu si Česko vede v evropském srovnání velmi dobře. Podle nejaktuálnějších dostupných dat, která Eurostat v této oblasti uvádí, se u nás v roce 2023 sebralo 16,8 kilogramu elektroodpadu na obyvatele. To nás řadilo na druhé místo v celé Evropské unii, hned za Bulharsko.

Cokoliv se zabudovanou baterií, i zdánlivě obyčejná svítící hračka, patří výhradně do elektroodpadu. Vhození do běžného komunálního odpadu je obrovským hazardem.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jazyk ven a perly na krku. Mopsice Jinny Lu je nejošklivější pes světa

V Kalifornii soutěžili o titul nejošklivějšího psa světa. Rozhodoval neobvyklý...

Vyvalené oči, dlouhý jazyk visící z tlamy a na krku perly. Šestiletá fenka mopse Jinny Lu přijela do kalifornské Santa Rosy už počtvrté a tentokrát konečně uspěla. Porazila osm dalších soupeřů a...

O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama

Soutěž
Maminčina skalka spojuje spodní část zahrady se sadem a zeleninovou zahrádkou a...

V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...

Na zahradě u Poděbrad miluje zurčení vody z dřevěné sprchy i šumění bambusů

Soutěž
Terasu u domu stíní jen slunečník, dřevěné zástěny a zeleň, ale úplně to stačí.

V obci nedaleko lázeňského města se ocitla zhruba před pěti lety po nepříjemném rozvodu, a najednou měla k dispozici zahrádku velikosti cca 450 metrů čtverečních, kde byly v té době zasazené čtyři...

Zahradu u domu v Troji vybudovali díky bahnu navezenému z Kyjského rybníka

Soutěž
Posezení pod palmou

Je maličká, má plus mínus kolem padesáti čtverečních metrů a vznikla ve stráni mezi terasovými domy v pražské Troji před padesáti lety. Aby vůbec mohla vzniknout, navezlo se tehdy na pozemek bahno z...

Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky

Soutěž
Dvorek před chalupou v létě jen kvete....

Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.

Češi třídí elektro téměř nejlépe v Evropské unii. Stále však dělají zbytečné chyby

Premium
Takto velké spotřebiče do kontejneru nepatří.

Co všechno patří do elektroodpadu? A jak správně naložit se starým spotřebičem a jeho baterií? I na to v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník. „Někteří...

2. září 2026

Fotit přírodu a zvířata chce své. Pak snímky Czech Nature Photo stojí za to

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Ty nejkrásnější snímky přírody celého světa od českých a slovenských fotografů prezentuje prestižní fotografická soutěž Czech Nature Photo, což můžete do 13. září posoudit na výstavě více než 200...

2. září 2026

Liberecká slonice Bala dorazila do Walesu, už si tam i našla kamarádku

Bala (vlevo) si už ve Walesu našla kamarádku, slonici Valli. (1. září 2026)

Dvaačtyřicetiletá slonice Bala v pořádku dorazila do svého nového domova ve Walesu. Podle liberecké zoo, ze které se zvíře stěhovalo, proběhl transport hladce a bez potíží. Slonice si zvyká na nové...

1. září 2026  14:07

Jak na moly v bytě? Zbavte se jich jednou provždy, a to bez chemie

Ve spolupráci
Larvy zavíječe paprikového - potravinového mola

Přinesli jste si nákup, otevřeli skříň a najednou kolem vás proletěl drobný motýlek? A za pár dní další? Myslíte si, že máte domov jako ze škatulky, vyhodíte načatou mouku, vycídíte spíž i šatník, a...

1. září 2026

Zahrada u chalupy už půl století rodině spoluvytváří jedinečné vzpomínky

Soutěž
Dvorek před chalupou v létě jen kvete....

Z původní venkovské hospodářské zahrady u chalupy vybudovali zahradu okrasnou a užitkovou. I po padesáti letech je nabíjí pozitivní energií a rozdává radost a vzpomínky dalším a dalším generacím.

1. září 2026

Psí komunikace pod lupou. Co vám chce pes říct, když na vás mrká

Výzkumy dlouhodobě ukazují, že psi mají mimořádný dar pro čtení lidských emocí.

Výzkumy dlouhodobě ukazují, že psi mají mimořádný dar pro čtení lidských emocí. Z pouhého výrazu naší tváře dokážou spolehlivě rozpoznat, zda prožíváme radost, hněv, strach nebo smutek.

1. září 2026

S fotkou vašeho mazlíčka si můžete v září zahrát o zásobu krmení i pamlsků

Anketa o nejroztomilejšího zářijového mazlíčka je tu. Bude to ten váš?

Prázdniny odvál čas, nicméně možnost užívat si společnosti našich zvířecích parťáků máme stále. Tak si ji užívejte, foťte a o ten nejlepší šířkový snímek se podělte s ostatními čtenáři. Současně si...

1. září 2026

Seznamte se s nejroztomilejšími mazlíčky srpna. Vyhráli kvalitní krmivo a hračky

Zalistujte fotogalerií a podívejte se, jak si ve fotoduelu vedli vaši favorité. (ilustrační snímek)

S koncem prázdnin se uzavřelo i hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky srpna. Jak fotoduel dopadl a kdo tentokrát získá výživné krmivo, pamlsky a hračky od německé společnosti Josera? A kdo z...

1. srpna 2026,  aktualizováno  31. 8. 13:54

O velikou zahradu na úpatí Jeseníků se dvaaosmdesátiletá maminka stará sama

Soutěž
Maminčina skalka spojuje spodní část zahrady se sadem a zeleninovou zahrádkou a...

V jedné z obcí na Šumpersku se kolem rodinného domu rozkládá zahrada se skalkou a ovocným sadem, která rozhodně není z nejmenších. Má zhruba tři tisíce čtverečních metrů, přesto o ni 82letá majitelka...

31. srpna 2026

Prsní žláza i humor. Proč byla první klonovaná ovce pojmenována Dolly

Ovce Dolly, první klonované zvíře

Hudebnice, herečka, filantropka a podnikatelka – Dolly Parton dosáhla snad všeho. Možná jejím nejneobvyklejším oceněním však bylo, když po ní byl pojmenován první klonovaný savec na světě, ovce Dolly.

30. srpna 2026

Jazyk ven a perly na krku. Mopsice Jinny Lu je nejošklivější pes světa

V Kalifornii soutěžili o titul nejošklivějšího psa světa. Rozhodoval neobvyklý...

Vyvalené oči, dlouhý jazyk visící z tlamy a na krku perly. Šestiletá fenka mopse Jinny Lu přijela do kalifornské Santa Rosy už počtvrté a tentokrát konečně uspěla. Porazila osm dalších soupeřů a...

29. srpna 2026

Užijte si čas melounů. Jak se v nich vyznat, na co se hodí a jak je jíst

Je tu čas melounů

Jsou kulaté, šťavnaté a plné letní energie. Máte přehled, jaké druhy by letos neměly na vašem stole chybět, a jak si je nejlépe užít? Kterému dáte přednost, láká vás nejvíc piel de sapo, galia, žlutý...

29. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.