náhledy
Vývoj oken v průběhu historie odráží architekturu, dostupné technologie i touhu po světle a tepelném komfortu. Starověké větrací otvory: Nejstarší okna byla pouhými nekrytými otvory ve zdech určenými primárně k odvodu kouře a přívodu vzduchu. Tato tradice přenesla až do moderních dob, kdy větrací otvory najdete ve starých chalupách.
Autor: Poradte.cz
Římské lité sklo: Římané v 1. století n. l. jako první odlévali tlusté skleněné tabulky, které umožnily prosvětlit prostor bez proudění studeného vzduchu.
Autor: Gemini
Dřevěné a kožené okenice: V raném středověku se otvory zakrývaly dřevěnými deskami, napnutými zvířecími měchýři nebo naolejovaným plátnem pro částečný průchod světla.
Autor: Tom, Anna, Pixnio
Románské sdružené okno: Kamenné stěny rozdělené malými sloupky umožnily vytvořit větší otvor bez narušení nosnosti silného zdiva.
Autor: Průhonice obec
Gotický lomený oblouk: Lomený tvar efektivněji rozkládal váhu stavby, což umožnilo klenout podstatně vyšší a širší okenní otvory.
Autor: Wikipedia
Gotická kamenná kružba: Geometrické kamenné rozety a ornamenty uvnitř oken zpevňovaly konstrukci a nesly rozsáhlé skleněné plochy.
Autor: Wikimedia
Olověné vitráže: Spojování malých tabulek skla pomocí olověných pásků umožnilo zasklívat velké plochy i při absenci výroby rozměrných tabulí.
Autor: Wikipedia
Renesanční pravoúhlé okno: Návrat k antické geometrii přinesl pravoúhlá okna s kamenným ostěním rozdělená na čtvrtiny (tzv. křížová okna). Pravoúhlý princip se přenesl i do tvarů portálů.
Autor: Krušnohourný poutník
Renesanční profilované římsy: Nadokenní římsy začaly plnit estetickou roli a zároveň odváděly dešťovou vodu stékající po fasádě pryč od skla.
Autor: Wikipedia
Barokní oválná okna: Oválná či kruhová okna dodala fasádám dynamiku a sloužila k prosvětlení schodišť a půdních prostor.
Autor: Wikipedia
Arkýře: Vyčnívající konstrukce oken do ulice rozšiřovaly vnitřní prostor a umožňovaly panoramatický výhled i lepší proslunění.
Autor: Wikipedia
Foukané korunové sklo: Výrobní metoda odstřeďování vyfouknutého skla umožnila vznik tenčích a průhlednějších kruhových tabulí s typickým „puklem“ uprostřed.
Autor: Wikipedia
Válcované sklo: Rozříznutí a rozvinutí vyfouknutého skleněného válce přineslo poprvé větší obdélníkové tabule vhodné pro rozměrná okna.
Autor: Barevnesklo.cz
Francouzské okno: Prodloužení okna až k podlaze v 17. století propojilo interiér přímo s balkónem či zahradou a maximalizovalo přísun světla.
Autor: Wikipedia
Špaletové okno: Dvě okenní křídla za sebou s vzduchovou mezerou vytvořila první účinnou tepelnou a akustickou izolaci budov.
Autor: Truhlarstvijanacek.cz
Posuvné okno: Mechanismus někdy i s protizávažím umožnil vertikální posun oken bez nutnosti otevírat křídla do místnosti. Stejný princip se uplatňoval i u horizontálních oken.
Autor: Atrium.com
Litinové okenní rámy: Průmyslová revoluce přinesla pevné tenké litinové profily, které umožnily stavbu velkých továrních oken a skleníků.
Autor: Okna-techies.cz
Historizující okenní nadprahy: V 19. století zdobily fasády výrazné štukové římsy, které napodobovaly gotické i barokní prvky a zdůrazňovaly status majitele. Tento trend se ostatně objevuje dodnes.
Autor: Wikipedia
Secesní vitrážové motivy: Využití organických tvarů a barevného skla přetvořilo okna z čistě funkčního prvku na dekorativní umělecké dílo.
Autor: Arthousehejtmanek.cz
Plavené sklo (Float): Vynález výroby skla litého na roztavené cínové lázni v roce 1957 přinesl dokonale rovné sklo bez optického zkreslení.
Autor: Easiahome.com
Funkcionalistické pásové okno: Ocelové skelety budov sebraly oknům nosnou funkci a umožnily vytvořit souvislé pruhy oken po celé délce fasády.
Autor: Asb-portal.cz
Ocelové profilované rámy: Štíhlé ocelové profily proslavily meziválečnou architekturu a umožnily konstrukci obřích prosklených stěn.
Autor: Pan-steel.com
Zdvojené okno: Sešroubování dvou křídel k sobě do jednoho rámu usnadnilo manipulaci a zlepšilo izolační vlastnosti oproti špaletovým oknům.
Autor: Bazoš
Izolační dvojsklo: Trvale spojené dvě tabule skla s hermeticky uzavřenou vzduchovou mezerou radikálně snížily tepelné ztráty v druhé polovině 20. století.
Autor: Skladova-okna.cz
Plastové (PVC) rámy: Vícekomorové plastové profily nabídly cenově dostupnou, bezúdržbovou a výborně izolující alternativu k tradičnímu dřevu.
Autor: Idstav.cz
Hliníkové rámy s přerušeným tepelným mostem: Vložením izolačního plastového pásku do hliníkového profilu se odstranilo namrzání a zvýšila se únosnost pro obří prosklení.
Autor: Imca.cz
Low-E pokovení skel: Nanesení mikroskopické vrstvy kovu na sklo odráží tepelné záření zpět do interiéru, aniž by bránilo průchodu denního světla.
Autor: Easy-flow.cz
Vzácné plyny jako izolace: Nahrazení vzduchu argonem či kryptonem mezi skly výrazně zlepšilo tepelně izolační schopnosti moderních oken.
Autor: Easy-flow.cz
Izolační trojsklo: Přidání třetí tabule skla se stalo standardem pro nízkoenergetické a pasivní domy s minimálními úniky tepla.
Autor: Easy-flow.cz
Elektrochromatické „chytré“ sklo: Skla s plynule měnitelnou propustností světla pomocí elektrického impulsu umožňují dynamické stínění bez nutnosti žaluzií.
Autor: Shwuyongglass.com