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Deset největších mýtů o praní a sušení prádla. Děláte tyto chyby i vy?
Více pracího prostředku znamená čistší prádlo. Ručníky per vždy na šedesátku. A krátký program pořádně nic nevypere. Kolem praní a sušení se stále drží řada zažitých pravidel, která už dnes neplatí....
KVÍZ: Víte si rady u barevných kontejnerů, nebo při třídění chybujete?
Třídění odpadů je pro nás všechny samozřejmostí. Snažíme se dodržovat všechna pravidla, ale přesto se občas dopouštíme chyb. Jak jste na tom vy? Zvládáte celý proces bez chybičky?
Sedmero nejčastějších mýtů o psech, kterým stále věří většina pejskařů
Myslíte si, že je pes zdravý jen tehdy, pokud má mokrý čumák? Že by fena měla mít alespoň jednou za život štěňata? Nebo že jeden psí rok odpovídá sedmi lidským? Některé informace si pejskaři...
Kde rostou houby 2026: mapa ČHMÚ posílá houbaře do severních Čech
Po vlně srážek se české lesy probudily k životu a v řadě regionů právě začíná podzimní houbařská vlna. Celorepublikový průměr mykoindexu dosahuje hodnoty 56 ze 100, což značí velmi dobré celkové...
Houbaři hlásí první košíky. Podívejte se na nejlepší čtenářské úlovky
Letošní léto bylo na houby skoupé. Vzhledem k tomu, že největší vedra už pominula a houby už začaly vystrkovat růžky, můžeme vám už ukázat první čtenářské úlovky.
Velký nástup hub může teprve přijít, říká mykoložka. Kdy bude hub nejvíc?
Plné košíky možná teprve přijdou. Houby se v českých lesích po dlouhém čekání konečně objevují a podle mykologů sezona v září rozhodně nemusí skončit. Pokud bude dál pršet a nepřijdou dlouhotrvající...
Třicet příkladů představuje fascinující příběh oken. Historie v kostce
Vývoj oken v průběhu historie odráží architekturu, dostupné technologie i touhu po světle a tepelném komfortu.
Osm nejpodivnějších věcí, které kočky dělají. Kočičí behavioristka vysvětluje
Vlezou do každé krabice, zabydlují se v umyvadle, v noci sprintují po bytě a ještě větší rychlost někdy vyvinou poté, co navštíví svou toaletu. S oblibou nás při mazlení hnětou tlapkami s vytaženými...
Klíčky z brambor jsou pro lidi jedovaté. Na zahradě však poslouží
Klíčky z brambor většinou bez váhání odlomíme a vyhodíme. Přitom skrývají látky, které mohou pomoci našim rostlinám doma i na zahradě. Jen je potřeba vědět, jak s nimi zacházet.
Užijte si letošní úrodu, pečte sladké koláče i pizzu. Ani nepotřebujete váhu
Domácí pečení nemusí být za každou cenu složité jako špičková cukrařina. Domácí moučníky umí být i jednoduché, rychlé a nenáročné na použité suroviny i zašpiněné nádobí. A ve chvíli, kdy lze využít...
KVÍZ: Víte si rady u barevných kontejnerů, nebo při třídění chybujete?
Třídění odpadů je pro nás všechny samozřejmostí. Snažíme se dodržovat všechna pravidla, ale přesto se občas dopouštíme chyb. Jak jste na tom vy? Zvládáte celý proces bez chybičky?
Vyčenichají kůrovce v lese i skryté štěnice. Využití psího čichu zažívá obrovský boom
Psí čich. Je až stotisíckrát citlivější než lidský. Na této jedinečné schopnosti staví i moderní kynologická disciplína zvaná nosework, tedy „práce nosem“. „Čich jim pracuje na plný výkon, neustále...
Jak vybrat správné interiérové dveře? Rozhoduje nejen vzhled, ale i materiál
Při výběru interiérových dveří většinou jako první řešíme to, jak vypadají. Jenže dveře do málo používané spíže mají úplně jiné nároky než dveře na frekventované chodbě nebo v domácnosti s dětmi....
Jak vybrat zahradní techniku? Kdy se vyplatí benzín a kdy baterie
Benzinové stroje mají stále své místo, velké možnosti ale nabízí také akumulátorová zahradní technika. Při nákupu se vyplatí sledovat nejen výkon a cenu, ale také dostupnost příslušenství, náhradních...
Zazimování zahrady: rozhoduje teplota půdy 8 °C, ne datum v kalendáři
Zatímco v jedné oblasti udeří první mráz už v září, jinde zůstane půda zpracovatelná až do listopadu. Při podzimních pracích na zahradě proto sledujte především teplotu půdy, noční minima a předpověď...
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Sedmero nejčastějších mýtů o psech, kterým stále věří většina pejskařů
Myslíte si, že je pes zdravý jen tehdy, pokud má mokrý čumák? Že by fena měla mít alespoň jednou za život štěňata? Nebo že jeden psí rok odpovídá sedmi lidským? Některé informace si pejskaři...
Devět měsíců v zajetí partyzánů. Botanik přežil díky snu o unikátní zahradě
Život botanika Toma Harta Dykea se navždy změnil 16. března 2000, kdy ho při hledání vzácných orchidejí unesli kolumbijští partyzáni.