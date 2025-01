Zabijačka mívala jasný scénář, kdo měl ruce, pomáhal. A všichni se najedli

Maso bylo vzácnost, a tak když se poráželo v zimě prase, sešla se u toho celá vesnice. Pod taktovkou řezníka pracoval, kdo měl ruce, a nakonec za to dostal i pořádnou výslužku. Vše mělo předem daný postup, který se po staletí příliš neměnil. Od rána do večera se nikdo v chalupě nezastavil, ale všichni se najedli masa. Sádlo muselo vydržet až do další zabijačky.