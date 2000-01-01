náhledy
Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní historie.
Autor: Gemini
Legendární mycí pasta na špinavé ruce Solvina, plná jemného abraziva, nesměla chybět v žádné domácí dílně ani garáži. Její specifická vůně a nezaměnitelný název provázejí kutily už od dob socialismu.
Autor: Aukro
Mýdlo Jelen (tradičně mýdlo s jelenem) je legendární české jádrové mýdlo na praní, jehož historie sahá až do roku 1848, kdy ho v Rynolticích začal vyrábět Johann Schicht. Charakteristický jelen ve skoku se stal symbolem pro účinné, levné a k přírodě šetrné praní. Po letech útlumu se tato legendární značka vrátila v plné síle a její název i charakteristický obal s jelenem milují i moderní domácnosti.
Autor: Aukro
Tradiční značka vlasové kosmetiky Dixi, zejména kopřivových a vaječných šamponů, se v československých koupelnách objevovala od 70. let. Její přírodní zaměření a typické lahvičky zůstaly zachovány dodnes.
Autor: DM
Legendární autokosmetika Tempo (původně známá jako Tempo Pasta) se vyrábí již od roku 1951. Její vznik je přímo spojen se založením českého výrobního družstva Druchema, které vzniklo 4. června 1951 v Praze a dodnes tuto tradiční leštěnku produkuje. Spolu s lepidlem Herkules nebo barvami na vajíčka OVO patří k vůbec nejstarším a nejznámějším produktům této značky.
Autor: Druchema
Rozpustný kávový nápoj či cappuccino Mokate se v československých obchodech začal prosazovat v období společenských změn. Své jméno si udržel a dodnes nabízí rychlou sladkou vzpruhu.
Autor: Aukro
Cetebe. Ačkoliv jde o léčivo, vitaminové kapsle s postupným uvolňováním provázejí české domácnosti od 70. let. Jejich neměnný název i charakteristické balení z nich dělají stálici lékárniček.
Autor: Dr. Max
Real – jemný čisticí prášek s abrazivními účinky sloužil v československých koupelnách a kuchyních k odstranění té největší špíny. Jeho název a typická dóza s otvory provázejí úklid již desítky let.
Autor: Heureka
Tradiční lešticí a čisticí prostředek na podlahy a nábytek Sidolux pomáhal udržovat čistotu v socialistických bytech. Název spojující lesk a luxus zůstal zachován i v moderní éře úklidové chemie.
Autor: Aukro
Všestranný dezinfekční a bělicí prostředek Savo se na trhu objevil v sedmdesátých letech a bleskově ovládl úklid československých domácností. Jeho silný chlorový zápach a jednoduchý název znají generace hospodyněk.
Autor: Aukro
Kultovní žvýkačka Pedro s obrázkem kluka v klobouku se stala symbolem sladkostí osmdesátých let v Československu. Její charakteristická růžová barva a nezaměnitelná ovocná chuť se nesmazatelně zapsaly do paměti tehdejších dětí.
Autor: Aukro
Značka Opavia s hlubokými kořeny v Opavě zastřešovala tradiční sušenky a oplatky již za první republiky a v Československu si pozici udržela. Její logo a jméno jsou dodnes zárukou tradiční pekařské kvality.
Autor: Aukro
Francovka Alpa s obsahem lihu a bylinných výtažků se vyrábí od roku 1913 a v československých domácnostech sloužila jako univerzální lék na všechno. Od masáží bolavých zad až po dezinfekci si zachovala svůj původní název i etiketu.
Autor: Aukro
Indulona – ikonický modrý ochranný krém na ruce se začal vyrábět v Československu v roce 1948 a rychle se stal nepostradatelným v každé domácnosti i továrně. Jeho nezaměnitelná vůně a hutná konzistence provázejí české ruce již téměř osm desetiletí.
Autor: Aukro
Legendární prostředek na mytí nádobí Jar se začal vyrábět v roce 1956 v Rakovníku a jeho název je zkratkou pro slova jasný a rychlý. Stal se naprostým synonymem pro saponát na nádobí a jeho název se v češtině používá zcela běžně jako obecné označení.
Autor: Aukro
Kanagom – legendární lepidlo své doby, které v Československu řešilo lepení rozbitých hraček i bot, provází domácnosti po celá desetiletí. Jeho specifický zápach a nezaměnitelný název jsou hluboce zapsány v paměti pamětníků.
Autor: Vsedokancelare.cz
Univerzální tekuté lepidlo Herkules na papír a dřevo se objevilo v československých papírnictvích v 60. letech minulého století. Díky své spolehlivosti a typické lahvičce s červeným uzávěrem se stal symbolem každé školní aktovky.
Autor: Kreativnibrabec.cz
Šumavské bylinné víno (dr. Budínský): Slavný pelyňkový elixír z Vimperku z roku 1897, jehož výroba byla v roce 1995 přerušena, byl díky místním patriotům kompletně obnoven. Na trh se vrátil v autentické podobě pod značkou Šumavské bylinné.
Autor: Aukro
Šumivý nápoj Vitacit v malých barevných sáčcích byl obrovským fenoménem československého dětství od 60. let a děti si jej často sypaly rovnou do lžičky nebo na dlaň. Název odkazuje na vitamin C a osvěžující chuť, kterou si pamatují generace.
Autor: Aukro
Delissa – jemná oplatková tyčinka má své kořeny v československém potravinářském průmyslu 70. let, kde si rychle našla věrné příznivce. Její lehká struktura a neměnný název z ní dělají nestárnoucí klasiku.
Autor: Orion
Tatranky – oblíbené obdélníkové oplatky s lískooříškovou náplní a čokoládovou polevou se začaly vyrábět v roce 1945 v Seredi. Své jméno získaly symbolicky podle Vysokých Tater a na československých výletech nesměly chybět v žádném batohu.
Autor: Wikipedia
Ikonická tyčinka Kofila s příchutí kávy spatřila světlo světa v čokoládovně Orion již v roce 1923 a v éře Československa patřila k nejoblíbenějším sladkostem. Charakteristický žlutý obal s mouřenínem, který si pochutnává na kávě, navrhl slavný malíř Zdenek Rykr.
Autor: Aukro
Tradiční čokoládová tyčinka Milena s jemnou krémovou náplní se vyráběla v Československu od 60. let 20. století. Její nostalgický název i retro obal přetrvaly politické změny a dodnes lákají milovníky sladkostí. Tradiční mléčná tyčinka Milena s rumovou příchutí se stále běžně vyrábí pod značkou Orion (Nestlé).
Autor: Aukro
Apetito. Oblíbený tavený sýr se na československých stolech objevuje již od roku 1970, kdy jeho výrobu zahájil závod v Hodoníně. Své jméno si udržel bez jakýchkoliv změn a dodnes patří k nejrozšířenějším snídaňovým pomazánkám.
Autor: Aukro
Solamyl – tento jemný bramborový škrob slouží českým kuchařům k zahušťování omáček či pečení už od dob socialistických samoobsluh. Jeho jednoduchý a úderný název odkazuje na původní složení a dodnes dominuje českým kuchyním.
Autor: Aukro
Hermelín – tento měkký zrající sýr s bílou plísní na povrchu se začal vyrábět v mlékárně v Sedlčanech v 60. letech 20. století jako československá odpověď na francouzský camembert. Název odkazuje na vznešenou kožešinu panovníků, což symbolizovalo výjimečnost a kvalitu tohoto sýra.
Autor: Wikipedia
Značka „Iva“ je v českém prostředí historicky spojována především s tradičním 100% ztuženým tukem na polevy a pečení (který se stále vyrábí).
Autor: Orkla ASA
Přípravek Duha na barvení textilu je skvělým příkladem výrobku, který dokázal přežít desítky let pod stejným jménem a provází české domácnosti od dob Československa až po současnost.
Autor: AC Marca