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Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů, ukázal Pohlreich v Ano, šéfe!
„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů....
Pohlreich v plzeňském saloonu. Nadšení v kuchyni zabila výpověď přes SMS
Zdeněk Pohlreich se vydal do Plzně, aby pomohl podniku, který si hraje na saloon z doby dobývání Divokého západu. Měl by nabízet typické pokrmy z americké gastronomie. Jenže po první návštěvě se...
Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes
Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...
Česká MasterChefka zazářila v Polsku. A v Manile ladí s přítelem novou restauraci
Je to sedm let, co značně společensky unavení přijeli šéfkuchař Přemek Forejt a čerstvá vítězka soutěže Masterchef do našeho redakčního studia na natáčení podcastu Rozstřel. Už tehdy ostřílený profík...
KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz
Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.
Střítežské fojtství ukazuje, co znamená chovat zvířata s respektem
Když Igor Dobeš mluví o svém statku, nemluví jen o hektarech a hospodářských zvířatech. Mluví také o lidech, kteří tu hospodařili před ním, a o těch, kteří by mohli přijít po něm.
Podzim přeje výsadbě ovocných stromů a keřů. Které je lepší nechat až na jaro
Podzim přeje výsadbě rybízu, angreštu i jabloní. Prostokořenné sazenice však patří do země až v době vegetačního klidu a sázet nelze do promrzlé ani přemokřené půdy. U broskvoní a některých dalších...
Jak se maká v romské hospodě za 30 milionů, ukázal Pohlreich v Ano, šéfe!
„Tohle jsem ještě neviděl, kamaráde. Tady borci třicet milionů ve ztrátě, a na tom talíři je to katastrofa,“ nevychází Zdeněk Pohlreich z údivu v restauraci Daliborka v Chodově u Karlových Varů....
Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes
Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...
KVÍZ: Inspirativní trénink na hospodský kvíz
Neustálé procvičování a pořádný soubor otázek ze všech možných oborů, to je ten správný trénink na každý hospodský kvíz. Podle hesla: trénink dělá mistra.
Jeleni se v noci stahují k lidem. Strach zvěře z vlků je pro Šumavu ozdravný
Zlatým dolem informací je pro zoology trus nalezený v přírodě. Vědci nemusejí zvíře rušit – a přitom zjistí spoustu údajů o jeho životě a biologii. Vlčí bobky si „zahrály“ také v letošní mezinárodní...
Takovou svatomartinskou husu jste ještě nejedli. Zkuste ji po asijsku
Svatomartinská husa patří k podzimu stejně neodmyslitelně jako mladé víno. V pražské restauraci PRU58 se však letos rozhodli tradici uchopit po svém. Šéfkuchař Štěpán Návrat vzal tradiční surovinu a...
Místo veterináře radí zvířatům AI. Hrozí opožděná péče i halucinace
Nejste si jistí, jestli vaše zvíře něco netrápí, ale k veterináři se vám zatím nechce? Před sto lety byste se zeptali souseda. Před padesáti lety byste sáhli po knižním domácím rádci, před deseti...
Servis kotle nestačí. Kde vám z domu zbytečně utíká drahé teplo
Servis kotle a nová fixace ještě nezaručují nižší účty za topení. Teplo přitom často utíká místy, která nikdo nehlídá – starými garážovými vraty u jinak zatepleného domu nebo špatně doléhajícími...
Za bouřky ho uvázali u kapličky, hrozilo mu utracení. Dnes hledá nový domov
Bruna našli za bouřky uvázaného u kapličky. Z útulku se po několika měsících dostal do nového domova, po více než roce se však vrátil. Chvíli mu dokonce hrozila eutanazie. Dnes znovu hledá člověka,...
Pronájem bytu 1+1, Hájkova, Přívoz, 12900 Kč/měs, 50 m2
Hájkova, Ostrava - Přívoz
12 900 Kč/měsíc
Nástrahy pro mazlíčky v domácnosti. Pozor na svíčky, teflon i rostliny
Domácnost, která je příjemná a uzpůsobená pro člověka, nemusí být automaticky bezpečná pro psa, kočku, papouška nebo malé savce. Některá rizika se ukrývají v předmětech, které máme běžně na očích –...
Česká MasterChefka zazářila v Polsku. A v Manile ladí s přítelem novou restauraci
Je to sedm let, co značně společensky unavení přijeli šéfkuchař Přemek Forejt a čerstvá vítězka soutěže Masterchef do našeho redakčního studia na natáčení podcastu Rozstřel. Už tehdy ostřílený profík...