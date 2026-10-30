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Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes

Marek Burza
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Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž... Legendární mycí pasta na špinavé ruce Solvina, plná jemného abraziva, nesměla... Mýdlo Jelen (tradičně mýdlo s jelenem) je legendární české jádrové mýdlo na... Tradiční značka vlasové kosmetiky Dixi, zejména kopřivových a vaječných... Legendární autokosmetika Tempo (původně známá jako Tempo Pasta) se vyrábí již... Rozpustný kávový nápoj či cappuccino Mokate se v československých obchodech... Cetebe. Ačkoliv jde o léčivo, vitaminové kapsle s postupným uvolňováním... Real – jemný čisticí prášek s abrazivními účinky sloužil v československých... Tradiční lešticí a čisticí prostředek na podlahy a nábytek Sidolux pomáhal... Všestranný dezinfekční a bělicí prostředek Savo se na trhu objevil v... Kultovní žvýkačka Pedro s obrázkem kluka v klobouku se stala symbolem sladkostí... Značka Opavia s hlubokými kořeny v Opavě zastřešovala tradiční sušenky a...
Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní historie.

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Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes

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Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...

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Desítky legendárních výrobků, které přežily Československo, slouží dodnes

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž...

Při pohledu do českých domácností narazíme na mnoho ikonických výrobků, jejichž názvy se nezměnily a které pamatují časy Československa. Každý z nich v sobě nese zajímavý střípek naší všednodenní...

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