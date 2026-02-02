Pryč se zimním stresem. Vyplatí se investovat do vytápění žlabů a vjezdů

Zimní romantika se může rychle změnit ve starost o zmrzlé okapy či potrubí nebo o kluzké nájezdy. Mrazy a sněhové srážky totiž každoročně přinášejí potíže, které mohou poškodit nemovitost a zároveň ohrozit bezpečnost jejích obyvatel. Naštěstí dnes existují řešení, jak se jim účinně bránit – a to zcela automaticky, bez nutnosti pravidelných zásahů.
Rampouchy v Chebu (20. prosince 2022)

Rampouchy v Chebu (20. prosince 2022)

Rampouchy jsou sice malebné, tady ale signalizují ucpaný svod
Jedním z nejefektivnějších způsobů ochrany před námrazou jsou elektrické topné kabely. „Jsou to speciální vodiče s vysokým odporem, který způsobuje jejich zahřívání. Jakmile je připojíte k elektřině, začnou vyvíjet teplo – podobně jako když proud vody narazí na kameny v řečišti a vytváří energii,“ vysvětluje Milan Žák, odborník na ochranu proti námraze ze společnosti Saint-GobainEnergy Systems.

Proti zamrznutí okapů

Zmrzlé okapy neodvádějí vodu správně. Ta poté přetéká a může způsobit škody na fasádě i uvnitř domu. V horším případě hrozí i pád rampouchů, které mohou být nebezpečné jak pro obyvatele domu, tak pro kolemjdoucí.

Pomocí topných kabelů lze nicméně zamrzání žlabů a svodu předejít. „Kabely se instalují přímo do okapového systému, kde udržují vodu v tekutém stavu i během mrazíků. Musí být navrženy tak, aby chránily celou cestu vody, tedy nejen žlab, ale i svod, a ideálně i část pod zemí, kde končí kanalizační napojení. Jinak hrozí, že voda zamrzne v nechráněné části a způsobí nefunkčnost celého systému,“ upozorňuje Žák.

Topné kabely pro okapy: luxus, který se ale nakonec může vyplatit

Systém se obvykle skládá ze dvou kabelů, které dohromady poskytují dostatečný výkon. V oblastech se středním sněhovým pásmem se běžně používají kabely s výkonem okolo 40 wattů na metr žlabu.

Provoz kabelů je regulován automaticky pomocí čidel, která reagují na teplotu a přítomnost sněhu či námrazy, takže energie se spotřebovává pouze tehdy, když je to skutečně potřeba.

Bezpečný vjezd do garáže zajistí vytápěné pásy

Topné kabely nacházejí využití i u venkovních ploch, například u nájezdů do garáží. Kluzký povrch totiž nejen zvyšuje riziko úrazu, ale také ohrožuje vozidla. Aby nebyla energetická náročnost opatření příliš vysoká, stačí vytápět samostatné pásy pro kola.

Zimní úklid bez námahy. Budoucnost odklízení sněhu je v bateriích

Pro venkovní plochy je třeba vyšší výkon než v okapech. U vytápění nájezdů tak počítejme s příkonem minimálně 300 wattů na metr čtvereční. U rodinných domů se tak obvykle volí zónové vytápění v místech, kde to dává smysl.

V mrazech samozřejmě často trpí i vodovodní potrubí. I u něj dává smysl instalace topných kabelů, které ho chrání před zamrzáním.

Při správném návrhu dokážou topné kabely kompenzovat i tepelné ztráty, které jinak potrubí přirozeně má, a navíc fungují jako ochrana proti kondenzaci. Vždy je však důležité doplnit i tepelnou izolaci a správně vypočítat výkon kabelu na základě parametrů potrubí.

Pokud tedy plánujete rekonstrukci nebo zkrátka jen chcete ochránit svůj dům před zimními extrémy, topné kabely představují chytré a účinné řešení. Ačkoli instalace ochrany proti námraze představuje určitou investici, její návratnost je zřejmá.

Zabraňuje totiž škodám na majetku, prodlužuje životnost stavebních prvků a zvyšuje bezpečnost obyvatel – a také vám umožní užít si zimu v teple a pohodlí, bez zbytečného stresu.

Krmítko v americkém Ohiu

