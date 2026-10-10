Kontrola vytápění je logickým prvním krokem, jde o bezpečnost i peněženku. Měli bychom však myslet na to, že ani ten nejlepší kotel nebo nová krbová kamna nízké účty za energie nezaručí, pokud vyprodukované teplo z domu okamžitě uteče.
1. Čistý komín – bezpečnost a správný tah
Pravidelná kontrola a vyčištění komínového tělesa je základ. Nánosy sazí mohou způsobit nejen nebezpečný požár, ale výrazně zhoršují také tah komína.
|
Průvodce přípravou na topnou sezonu. Připravte kotel, komín a radiátory
Pokud komín netáhne správně, dochází ke špatnému spalování paliva. To vede k vyšší spotřebě a v nejhorším případě i k riziku úniku nebezpečného oxidu uhelnatého. Vyčištěné spalinové cesty tak zajišťují, že palivo hoří efektivně a bezpečně a to ať už topíte plynem, dřevem nebo peletami.