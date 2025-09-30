1. Servis a kontrola kotle
Před každým spuštěním topení je nezbytná kontrola kotle. Ověřte funkčnost zapalování a stav výměníku tepla. Klíčový je také provozní tlak vody, který by se měl ideálně pohybovat mezi 1,5 až 2 bary.
Nižší tlak značí nedostatek vody v soustavě, který lze opatrně doplnit. Vyšší tlak je naopak signálem pro zavolání technika, aby nedošlo k poškození drahého zařízení.
Mezi revizí a servisní prohlídkou kotle je rozdíl. Kdo má kterou zajistit
Pravidelný odborný servis je doporučeným standardem a u plynových kotlů je dokonce zákonnou povinností. Odborník kotel nejen vyčistí i v těžko dostupných místech, ale také seřídí spalování.
To vede k nižší spotřebě, menším emisím a delší životnosti zařízení. Kontrola kotle je sice povinná ze zákona jednou za tři roky, avšak topenáři doporučují pozvat si specialistu na plynový kotel každoročně, u kotlů na tuhá paliva před začátkem sezony.