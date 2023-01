Vlhkost a druh dřeva. Základy pro topení v krbu, kamnech nebo kotli

Který typ je vhodný pro přikládání a který na roztápění? Jakými způsoby je možné určit vlhkost dřeva? O kolik se u vyschlého paliva zvýší jeho výhřevnost? A jaký výpočet při zjišťování vlhkosti dřeva použít?

Čerstvě pokácené dřevo dosahuje energetické vlhkosti, respektive podílu vody až padesát procent. Platí přitom, že jak se vysycháním množství vody snižuje a zároveň s tím stoupá výhřevnost dřeva.

Jinými slovy, dřevo díky vysoušení obsahuje víc energie, zvyšuje se jeho kvalita a zároveň pravděpodobnost, že proces spalování bude maximálně ekologický. U vlhkého dřeva totiž spalování probíhá při výrazně nižších teplotách, což znamená nejen větší množství vzniku škodlivých emisí, ale také množství sazí a nečistot ve spalinovém systému.

V případě teplovodních krbů pak i zanášení trubkového výměníku, u skleněných dvířek krbu taktéž zakuřování skla.

Přikládání versus roztápění

Zatímco skutečnost, že dřevo by mělo být dostatečně vyschlé, je mezi uživateli krbů a kamen poměrně zažitá, jiná situace se týká volby konkrétního druhu dřeva.

Výhřevnost jednotlivých dřevin Habr – 2 200 kWh/prm

Dub – 2 100 kWh/prm

Buk – 2 100 kWh/prm

Jasan – 2 100 kWh/prm

Bříza – 1 900 kWh/prm

Javor- 1 900 kWh/prm

Borovice – 1 700 kWh/prm

Modřín – 1 700 kWh/prm

Smrk – 1 600 kWh/prm

Jedle – 1 500 kWh/prm

Olše – 1 500 kWh/prm * kWh – kilowatthodina * prm – prostorový rovnaný metr (prostor s rozměry 1×1×1 m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo)

Cena tohoto paliva meziročně poměrně vzrostla, někteří uživatelé tak mají tendenci preferovat měkké dřevo, které bývá zpravidla levnější.

„Pro topení je však mnohem vhodnější dřevo z tvrdých listnatých dřevin, typicky buk či dub. Souvisí to především s obsahem pryskyřice, které je v například ve smrku či borovici víc. Takové dřevo je vhodné spíš pro roztápění, nicméně pro běžné topení v krbu či kamnech jednoznačně doporučujeme listnaté dřevo s vyšší objemovou hmotností,“ doporučuje Petr Banasinski ze společnosti Hoxter, která se zabývá produkcí krbových a kamnových systémů.

Kromě toho je podle něj důležité dbát i na to, aby se v moderních krbových vložkách či kamnech topilo výhradně dřevem, nikoliv odpadem, jako jsou palety, OSB desky, lakované povrchy či papíry.

„Krb není odpadkový koš. Zároveň je nesmírně důležité dodržovat také maximální dávky paliva pro přiložení doporučené výrobcem. A také přikládat až v momentu, kdy nejsou vidět plameny,“ doplňuje odborník.

Zdvojnásobení výhřevnosti po vyschnutí

Pokud už má člověk k dispozici ideálně tvrdé bukové či dubové dřevo, měl by před jeho použitím vědět, zda je již dostatečně vyschlé. Energetická vlhkost dřeva by měla dosahovat méně než dvaceti procent. Toho je možné docílit skladováním pod venkovním přístřeškem po dobu dvou let.

Když bychom jako příklad měli dřevo o hmotnosti jednoho kilogramu, za dva roky se jeho hmotnost díky úbytku vody může snížit zhruba na 625 gramů. Zároveň je ale třeba dodat, že rapidně vzroste jeho výhřevnost, a to podle experta prakticky na dvojnásobek.

Pokud tedy dřevo po dvou letech vysychání dosahuje úrovně energetické vlhkosti dvaceti procent, výhřevnost jednoho kilogramu tohoto paliva jsou čtyři kilowatthodiny. Při zohlednění současných cen tak lze říct, že náklady u suchého dřeva jsou oproti plynu či elektřině zlomkové.

Vlhkoměr jako základní vodítko

Aktuální vlhkost dřeva lze přitom zjistit několika způsoby. Posloužit mohou například hrotové vlhkoměry dostupné v hobbymarketech. Prakticky všechny tyto levnější přístroje zobrazují hodnotu takzvané dřevařské vlhkosti, nikoliv energetické.

Čím topit v krbu Nevhodné

smrk, borovice, modřín, jedle Vhodné

bříza, dub, javor, jasan, topol, lípa, buk, habr

Zatímco energetická vlhkost je směrodatná právě pro vytápění, dřevařská se zpravidla používá při použití dřeva pro stavbu či výrobu nábytku. Existuje ale poměrně jednoduchá pomůcka, která člověku pomůže s potřebným převodem.

„Vlhkoměr by měl v ideálním případě ukazovat hodnotu nižší než dvacet pět procent. Právě tato hodnota by uživateli měla zaručit, že dřevo již může zamířit do krbu či kamen, přičemž jeho spalování bude energeticky efektivní a ekologické,“ říká Banasinski.

Pomůže i obyčejná váha a praskliny

V případě, že člověk z nějakého důvodu nechce používat vlhkoměr a převádět naměřené hodnoty, postačí mu ke stanovení energetické vlhkosti dřeva i obyčejná váha. Nejprve na ní zváží několik polínek čerstvě pokáceného dřeva a tento úkon po určité době zopakuje.

Energetická vlhkost Vlhkost dřevařská se stanovuje jako poměr množství vody ve vzorku k hmotnosti suchého vzorku dřeva.

Vlhkost energetická se stanoví jako poměr množství vody ve vzorku k hmotnosti vlhkého vzorku. Od hmotnosti před vysušením odečtěte hmotnost po vysušení. Rozdíl podělte hmotností před vysušením. Podíl vynásobte stovkou a dostanete energetickou vlhkost.

Po roce či dvou se tato stejná polínka opět zváží a poté pomocí jednoduchého výpočtu může stanovit energetickou vlhkost dřeva. Určitě je dobré mít v takovém případě více než jeden vzorek a výsledek ve finále zprůměrovat.

Na druhou stranu, určitou nevýhodou tohoto způsobu je skutečnost, že vlhkost čerstvě pokáceného dřeva se liší v závislosti na ročním období.

Velmi dobrou domácí pomůckou tak ve finále může být i přítomnost prasklin. Pokud jsou v jednotlivých polínkách okem jasně viditelné, zpravidla to znamená, že palivo již ztratilo dostatek vody.

Naopak syčení dřeva při vytápění je znakem toho, že palivo by mělo ještě nějaký měsíc vysychat. Původcem zvuku je proces přeměny vody ve dřevě do plynného skupenství, který však znamená ztrátu velkého množství energie. Ta by v případě dostatečně vysušeného dřeva byla využita čistě v podobě tepla uvolněného do interiéru.