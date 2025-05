Část 1/11

Rostlinná „lékárna“ představuje obří zásobárnu látek, které příroda s předstihem připravila pro situace, v nichž je budeme potřebovat.

Dost možná o nich máte povědomí nebo leccos tušíte a víte, ale nedokážete je naplno využít. Tak si v tom pojďte trochu udělat pořádek – které získaly největší pozornost v posledním desetiletí?

Česká botanická společnost u nás rostlinu roku volí od ledna 2021, ale třeba v sousedním Německu to dělají už od roku 1990 a v jiných zemích dokonce ještě déle. Jde především o to, aby lidé zjistili, co za bohatství se v nich skrývá, jak je lze využít pro zdraví, kondici i celkovou pohodu.