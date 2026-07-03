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Pět zemí, pět receptů. Šéfkuchař Kohút předvedl své nejlepší grilovací triky

Milan Eisenhammer
  16:00

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Tomáš Kohút | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Grilování nemusí být jen nudné opékání klobásek ze supermarketu, ale třeba i nápaditá kulinářská cesta po světě. Šéfkuchař pražské zážitkové restaurace Triton Tomáš Kohút si na požádání časopisu Téma odskočil z umělé krápníkové jeskyně v podzemí Václavského náměstí, kde běžně vaří pro své hosty degustační menu, k roztopenému keramickému grilu, na němž vykouzlil pět skvělých chodů.
Právě díky grilovaným kachním prsům mě asi po půlroce konečně přijali do rodiny mé vietnamské přítelkyně. Bylo to třetí jídlo, co jsem po ní poslal. A protože rodičům zachutnalo, svolili k mojí návštěvě.

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