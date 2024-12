Deset věcí, které doma rozproudí blahodárnou energii nejen před Vánocemi

Část 1/5

Domov by měl být co nejharmoničtější. Umění feng-šuej radí, jak toho dosáhnout.

Uveďme si nyní deset základních pravidel, díky kterým bude moct vaším domovem volně proudit blahodárná životní energie (čchi), což vám pomůže cítit se zde příjemně. To ale není zdaleka vše. Zlepší se i vaše vztahy a komunikace s ostatními členy rodiny a budete se domů vracet s mnohem větší chutí a radostí. Kdy jindy než před Vánocemi by to mohlo být důležitější.

Opravte zvonek

Hlavní vchod do domu nebo bytu symbolizuje váš přístup k životu. Jsou vaše dveře oprýskané nebo poškrabané, zvonek nefunguje a cesta k domu zarůstá plevelem? Dejte to do pořádku, podobné nedostatky vytvářejí velmi špatnou energii. Hlavní dveře by se měly otevírat raději dovnitř – jinak bráníte energii ve vstupu – a to nejlépe do prostorné světlé místnosti. Pokud máte za dveřmi úzkou chodbičku, můžete ji opticky zvětšit velkým zrcadlem nebo křišťálem zavěšeným od stropu.