Odstín nadýchaných bílých obláčků jako ze znělky animáku Simpsonovi. Prostě uklidňující, něžná, čistá bílá, kterou nikdy nic nezkazíte. Ať s ní vymalujete byt, nebo v jejím tónu pořídíte doplňky. Platí to i pro dárky, kterých mezi rukodělnými originály od českých autorů najdete řadu, ať už jsou z porcelánu, smaltu, nebo třeba z ekologické pryskyřice jesmonite. Na snímku bílý porcelánový hrnek s reliéfem
Autor: SarkaS
Andělská křídla pro štěstí, symbol ochrany, světla a klidu. Ručně vyrobená z jesmonitu
Autor: Anya-design
Hrací skříňka – Only You
Autor: Ziva-fantazie
Minimalistická autorská lampa Ribbed se základnou z ekologické pryskyřice
Autor: TUAconcept
Porcelánový hrnek 200 ml modelovaný z plátů, velmi tenký a lehký. Zdobí ho otisky drobných květů a nerovnosti ručního tvoření.
Autor: Heda-design
Minimalistický elegantní tácek ve tvaru listu Gingko biloba z dekorační hmoty jesmonite
Autor: Anya-design
Porcelánová váza s puntíky na glazuře
Autor: SarkaS
Vánoční houpací koníček z jesmonitu, k zavěšení
Autor: Anya-design
Porcelánové vázičky, set 3 ks – Oblázky z Vydry
Autor: SarkaS
Anděl strážný, ručně vyrobený z bavlněné bílé příze
Autor: Kujalina-design
Ručně vyrobená sójová svíčka (sojový vosk 250 g) bez parfemace, v neutrální variantě
Autor: Bella Mia
Tácek na šperky – Gold coaster
Autor: Anya-design
Bílé struhadlo na česnek
Autor: Keramika-vanya
Rýžový porcelán – pohárek s miskou
Autor: SarkaS
Smaltované hodiny střední kulaté (267 mm)
Autor: Klonovran
Bílý keramický úchyt neboli knopek, vzor bábovka
Autor: Keramika-vanya
Mistička ve tvaru srdce (7 x 8 cm) z ekologické hmoty jesmonite
Autor: Anya-design
Váza z jesmonite ve skandinávském stylu – láska
Autor: Andrea-art
Svícen a vázička z dekorační hmoty jesmonite, voděodolné, nehořlavé a odolné proti rozbití
Autor: IDhandmade
Háčkovaný kulatý košík s dřevěným dnem, rozměr 25x6cm
Autor: Maty-design