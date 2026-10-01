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Jedno jídlo na 6 způsobů ovládlo TikTok. Čím nový trend fascinuje diváky?

Marek Burza
Mezi dánskými tvůrci na TikToku se v současnosti masivně šíří nový virální trend, ve kterém hraje prim jedna jediná ingredience nebo pokrm, ovšem naservírovaný v šesti odlišných podobách.

Koncept s jednoduchým názvem „6 ‚Název jídla‘ na 6 způsobů“ staví na tom, že autor v rámci jednoho krátkého videa připraví nebo zkombinuje vybranou potravinu v šesti variantách. Dánským internetem tak momentálně rotují videa věnovaná například burgerům, popcornu, nudlím nebo vajíčkům.

Uživateli vyhledávaný trend zachytila například dánská tiktokerka Dina Falkeid, která začínala videem se šestisložkovou prezentací cheeseburgerů. Inspirovala se u ostatních tvůrců a chtěla si formát vyzkoušet na vlastní kůži, aniž by plánovala jakékoliv pokračování.

Zaujal vás tento trend? Našli jsme šest zajímavých receptů v našich receptech a najdete je postupně v rámečcích.

Plněná vejce

Plněná vejce se sýrem a pažitkou – Rychlá chuťovka ke každé příležitosti

Recept

Lehké

30 min

Z původně jednorázového pokusu se však vyvinula celá série, která dnes čítá přes 14 dílů. Nejspěšnější příspěvek s oblíbenými korejskými instantními nudlemi překonal hranici 270 000 zhlédnutí a profilu s 17 000 sledujícími přinesl přibližně 3 000 nových fanoušků.

Odborník na kulturu jídla z univerzity v Örebru Jonatan Leer vysvětluje, že síla tohoto formátu spočívá v ideálním přizpůsobení mechanismům sociálních sítí. Videa mají rychlý střih, krátkou stopáž a divák od první sekundy ví, co má očekávat, přičemž klíčovou roli hraje silná vizuální stránka.

Vejce v lososovém hnízdečku

Vejce v lososovém hnízdečku

Recept

Lehké

30 min

Během pár okamžiků se na obrazovce vystřídá například šest barevně i texturově odlišných porcí popcornu s čokoládovou, medovou či třešňovou polevou, což diváky láká i prvkem překvapení z bizarních kombinací.

Vejce plněná sýrovým a paštikovým krémem

Vejce plněná sýrovým a paštikovým krémem

Recept

Lehké

20 min

Trend má však i svou odvrácenou tvář, jelikož někteří tvůrci dohánějí koncept do extrému a před kamerou na posezení zkonzumují šest celých burgerů nebo obřích porcí. Jonatan Leer upozorňuje, že tato videa často propagují kaloricky vydatná a vysoce průmyslově zpracovaná jídla v nezdravém množství.

Dina Falkeid nicméně zdůrazňuje, že jejím cílem rozhodně není podporovat přejídání. Aby předešla nařčení z plýtvání, zveřejňuje i záběry, na kterých připravené jídlo skutečně dojídá, a přiznává, že větší objemy slouží na sítích především jako vizuální návnada na diváky.

Nakládaná vejce

Nakládaná vejce se zeleninou, chilli a česnekem – Pikantní chuťovka k orosenému pivu

Recept

Lehké

50 min

Série pokračuje hlavně díky neustálé poptávce ze strany publika. „Hlavním důvodem, proč seriál pokračuje, je zájem jejích sledujících,“ řekla. Po prvním úspěchu natočila další video a pak ještě jedno. Když některé z jejích videí získá mnoho zhlédnutí, často natočí něco podobného, protože pak ví, co lidé chtějí vidět.

Plněná barevná vejce

Plněná barevná vejce

Recept

Lehké

25 min

Tento koncept tak zapadá do širší vlny populárních dánských formátů na TikToku, jejichž úspěch stojí na průzračné přímočarosti: jedno jídlo, šest variant a algoritmus, který se zdá být neustále hladový po dalších porcích.

Pálivá plněná vejce

Pálivá plněná vejce

Recept

Lehké

25 min
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Témata: trend, jídlo, TikTok

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