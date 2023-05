Snadný recept na hubnutí. Těstoviny jezte al dente a pomalu, radí vědci

Vědci z Wageningen University & Research v Nizozemsku najali 54 lidí, aby během tří dnů jedli různá jídla z těstovin. Jednalo se o penne vařené buď sedm, nebo dvacet minut. K nim byla mrkev, vařená buď dvě minuty nebo dvacet minut. K některým pak byla navíc i omáčka.

Co zjistili? Ukázalo se, že člověk jí rozvařené těstoviny mnohem rychleji než těstoviny uvařené al dente neboli na skus. A příliš pozdě tak zjistí, že má plný žaludek, což může vést k přejídání.

Analýza získaných dat konkrétně ukázala, že naměkko vařené těstoviny s měkkou mrkví lidé jedli o 45 % rychleji než těstoviny vařené al dente s tvrdší mrkví. Čím bylo jídlo měkčí, tím rychleji mizelo lidem v žaludku.

V případě, že byla k rozvařenému jídlu i omáčka, tempo jídla se zrychlilo o 30 %. Měkké jídlo lidé jedli po větších soustech a méně ho kousali.

„Rozdílná konzistence, tedy tvrdost nebo naopak měkkost jídla by lidem mohla pomoci korigovat, případně zvýšit potravinový příjem podle toho, co zrovna potřebují,“ uvedla hlavní autorka studie, která vyšla v magazínu Food Quality and Preference, Dieuwerke Bolhuis.

Již dřívější studie z oblasti stravování a váhového přírůstku přitom ukázaly, že existuje spojitost mezi rychlostí, jakou jíme, a tím, jak přibíráme. Neboli pokud do sebe budete jídlo házet rychle, přiberete snadněji.

Receptorům v žaludku, které registrují, zda se žaludek roztahuje, totiž trvá 15–20 minut, než aktivují hormony, které dají našemu mozku najevo, že částečně natrávená potrava již postoupila do tenkého střeva. Takže když je jídlo měkké a nemusíme tolik kousat, jíme ho rychleji a příliš pozdě nám dojde, že už jsme vlastně plní.

Další studie, provedená v Japonsku na 3 tisících lidech, ukázala, že ti, kteří jedí rychle a pokračují v tom, dokud nejsou plní, jsou třikrát více ohroženi obezitou než ti, kteří jedí pomalu. Jiná studie v Číně pak prokázala, že pokud lidé jídlo více koušou, sníží svůj příjem kalorií asi o deset procent.

