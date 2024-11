Chtějí tepelná čerpadla, ale nelíbí se jim. Jak EU řeší globální oteplování

Tepelné čerpadlo může fungovat bez větších omezení až do venkovních teplot -28 °C, omezuje se tak spínání záložního elektrického ohřevu na minimum. | foto: Daikin

I zde však existují výjimky z omezení. Navíc uživatelé dotčených tepelných čerpadel mohou zůstat v klidu. Nová legislativa nijak neomezí provoz ani servis stávajících zařízení. K poplachu mezi současnými uživateli se vyjadřuje Jan Potucký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel.

„Nejdůležitější zprávou pro domácnosti a firmy je, že nařízení se skutečně týká pouze produktů nově uváděných na trh. Jinými slovy tepelné čerpadlo zakoupené před začátkem platnosti daného zákazu bude možné normálně provozovat a udržovat, a to po celou dobu jeho životnosti. Dodavatelé jsou na tuto situaci připraveni a počítají s pokračováním plnohodnotného zákaznického servisu pro veškerý sortiment,“ říká Potucký.

15. července 2022

Fluorované plyny neboli F-plyny mají řádově sto až desetitisíckrát vyšší tzv. potenciál globálního oteplování (GWP) než oxid uhličitý, snaha o jejich omezení tedy vyplývá z evropské klimatické politiky. Chladiva jsou ovšem v tepelných čerpadlech hermeticky uzavřena a jejich únik do ovzduší hrozí pouze při havárii nebo neodborné manipulaci.

Podle asociace by bylo účelnější zpřísnit certifikace a pravidla nakládání s chladivy po ukončení životnosti zařízení, než jít cestou plošných zákazů. EU na jednu stranu podporuje prodej tepelných čerpadel, na druhou stranu ho bude regulovat, a to ze stejného důvodu – kvůli dekarbonizaci vytápění.

F-plyny Využívají se nejen v oblasti vytápění a chlazení, ale také ve zdravotnictví, stavebnictví či energetice. Ve většině těchto aplikacích nahradily látky poškozující ozonovou vrstvu, tzv. freony, které se v Česku používaly zejména v 80. a 90. letech minulého století.

Na první pohled to vypadá absurdně a prvotní návrh omezení nejspíš i byl podobného charakteru. Schválené nařízení však již má racionální podobu. Zákazy naběhnou postupně a budou respektovat dostupnost alternativních chladiv v jednotlivých kategoriích.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze 7. února 2024 specifikuje časový rámec zákazů odvíjející se od výšky potenciálu globálního oteplování (GWP), typu a výkonu tepelného čerpadla a dalších parametrů. Vyjádření českého Ministerstva životního prostředí najdete zde.

První omezení přijde v roce 2027, produkty s jakýmkoliv obsahem fluorovaných plynů by pak měly být zakázány do roku 2032 v kategorii tzv. monobloků a do roku 2035 v kategorii dělených jednotek. V roce 2050 pak Unie počítá s úplným ukončením spotřeby F-plynů.

Zákaz použití těchto látek se v letech 2025–2035 dotkne domácího chlazení, chladičů kapalin (tzv. chillerů), monoblokových i dělených klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, pěn, aerosolů a také elektrických spínacích zařízení, která používají fluorid sírový. MŽP

Výrobci tepelných čerpadel se na unijní regulaci fluorovaných plynů připravují dlouhodobě. V některých kategoriích (například u nejprodávanějšího typu vzduch-voda) se již výrobcům podařilo přejít na přírodní chladiva, nejčastěji propan (označení R290).

Jako klimaticky příznivé chladivo se ukazuje propan (R290), který má GWP 0,02.

„Do harmonogramu zákazů může ještě promluvit nově zvolený Evropský parlament a v roce 2030 se pak každopádně počítá s vyhodnocením dopadů na bezpečnost, účinnost a cenovou dostupnost zařízení. Pevně věřím, že výsledkem bude rozumný plán, který umožní rozšíření tepelných čerpadel mezi co nejvíce uživatelů. I bez dokonalého vyřešení problému s F-plyny totiž tato zařízení zůstávají nejekologičtějším způsobem vytápění,“ zdůrazňuje Potucký.