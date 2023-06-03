Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i cizozemských návštěvníků. Vybrali jsme pro vás prvních 50 podle pořadí čerstvého žebříčku z roku 2026. Na prvním místě se umístila svíčková s knedlíkem.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
2. Valašský frgál je tradičně vyráběný kulatý sladký koláč, který se vyrábí ve valašském regionu.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
3. V českých lidových pověstech je nejlepším lékem na nachlazení nebo kocovinu miska česnečky, tradiční česnekové polévky. Ačkoli je česnek hlavní ingrediencí, polévka obsahuje také brambory, masový vývar, cibuli a tradiční koření, jako je kmín a majoránka.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
4. Kulaté, tlusté a měkké, lívance jsou tradiční české palačinky. Přidání droždí do vaječného těsta jim dodává neuvěřitelně měkkou a máslovou texturu a odlišuje je od ostatních běžných druhů palačinek.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
5. Kachna se obvykle ochucuje kmínem, někdy majoránkou a poté se pomalu peče v troubě dozlatova a do křupava. Tradičně se podává s bramborami, houskovými knedlíky, dušeným zelím a občas s hustou omáčkou z kachního sádla a mouky.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
6. Tyto měkké a křehké české koblihy se připravují z kynutého těsta, které je občas ochuceno citronovou kůrou. Obvykle jsou kulaté a nahoře mají malý důlek, který slouží k udržení veškeré lahodné náplně.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
7. Tato tradiční česká specialita je také známá pod lidovým názvem smažák. Jídlo se skládá z bloku sýra, obvykle eidamského, který je obalen ve vejcích, strouhance a mouce a poté osmažen do křupava. I když se dá jíst jako předkrm, kvůli své velikosti je obvykle považován za bezmasý hlavní chod.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
8. Toto pečivo se tradičně připravuje z kynutého těsta, které se smaží dozlatova a křupava na povrchu, zatímco uvnitř zůstává měkké, lehké a vzdušné. Nejčastěji se plní nebo polévá džemy a vanilkovým nebo čokoládovým krémem, zatímco vrch je obvykle posypán moučkovým cukrem nebo potřen čokoládou.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
9. Pražská šunka je tradiční česká šunka vyráběná s kostí, bez kosti nebo v konzervě. Hmotnost šunky s kostí nesmí překročit 10 kilogramů a jedna strana je pokryta zlatožlutou kůží. Maso je po krájení růžové a křehké, textura je pevná a kompaktní. Chuť je slaná a typická pro vařenou a uzenou šunku.
Autor: Profimedia.cz
10. Hrachovka: tato tradiční česká polévka se připravuje z čerstvého hrášku, zeleného nebo žlutého hrášku. Často obsahuje chutné vývary, různou kořenovou zeleninu, uzené maso a koření, jako je kmín nebo majoránka. I když se může lišit barvou a konzistencí, obvykle se doplňuje lžící smetany nebo křupavými krutony a poté se podává jako výživný předkrm.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
11. Řízek je česká verze slavného rakouského vídeňského řízku, který se skládá z tenkých, křehkých kousků masa obalených v kombinaci strouhanky, mouky a vajec. Maso se poté jemně smaží na oleji nebo másle. Rakouská verze se připravuje výhradně z telecího masa a je to jedna z jejich unikátních lahůdek. Česká verze se z telecího masa připravuje jen výjimečně a častěji se používají vepřové kotlety nebo kuřecí řízky.
Autor: Roman Vaněk
12. Tyto sladké české knedlíky plněné ovocem se vyskytují v mnoha variantách po celé zemi. Vyrábějí se buď z kynutého, bramborového těsta, nebo z kombinace pšeničné mouky a čerstvého tvarohu.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
13. Míša řezy je tradiční dezert, jehož hlavní ingrediencí je tvaroh. Koláč se skládá ze tří odlišných vrstev – základu z čokoládového piškotu, vrstvy tvarohu, cukru a másla a poslední vrstvy lesklé čokoládové polevy.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
14. Tradiční guláš je vydatný masový guláš podávaný s tmavě červenou omáčkou, která je silně okořeněna paprikou. V průběhu historie se tento pokrm maďarského původu stal jedním z nejběžnějších jídel v České republice a na Slovensku.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
15. Ať už se připravuje houbová polévka se sušenými, čerstvými, mraženými nebo konzervovanými houbami, tato tradiční česká polévka se vyznačuje krémovou konzistencí a zemitou chutí. Obvykle obsahuje chutné vývary a různou zeleninu, přičemž celý pokrm je občas zahuštěn smetanou nebo moučnou jíškou.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
16. Trdelník: Toto maďarské pečivo ve tvaru trubice, lidově známé jako krbový koláč, pochází ze středověku v Sekulích – tehdy součástí Uherského království. První známý recept s názvem Kürtős kaláts’ à la paní Poráni byl nalezen v kuchařce z roku 1784, kterou napsala transylvánská hraběnka Mária Mikes de Zabola.
Autor: Archiv soutěže
17. Bramboráky jsou považované za jeden z nejznámějších českých pokrmů. Skládají se ze strouhaných brambor smíchaných s vejci, jemně nastrouhaným česnekem a tradičním kořením, jako je majoránka a pepř. Směs se smaží na pánvi do křupava a tvar obvykle závisí na osobních preferencích.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
18. Pardubický perník je pečivový výrobek vyráběný ve městě Pardubice a okolí v České republice od 16. století, ale výroba se skutečně rozmohla až ve 20. století. Jedná se o zdobený perníkový výrobek.
Autor: Josef Vostárek, ČTK
19. Vánočka je tradičně připravovaný vánoční chléb podobný briošce, který je obvykle ochucený rumem a citronovou kůrou, ačkoli se často připravuje s přídavkem rozinek a mandlí. Název této pochoutky pochází z českého slova Vánoce.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
20. Český koláč: Koláče se tradičně doplňují švestkami nebo povidly, sýrem nebo mákem. Moderní poleva může zahrnovat ovoce, jako jsou meruňky, borůvky, třešně, citron, ananas nebo rozinky.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
21. Buchty jsou tradiční české kynuté bochánky plněné různými sladkými ingrediencemi. Skládají se z lehkého, máslového těsta, které je občas obohaceno o voňavou vanilkovou nebo citrusovou příchuť. Těsto se rozdělí na menší porce, sroluje se do malých bochánků a každý je naplněn hustými domácími džemy a zavařeninami.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
22. Špekáčky jsou krátké, baculaté zlatohnědé klobásy, které se v České republice vyrábějí již více než 100 let. Výroba se později rozšířila po celém bývalém Československu, a proto Slovenská republika a Česká republika společně požádaly o ochranu této klobásy. V těchto zemích má dlouhá tradice pečení špekáčků na otevřeném ohni venku. Vyrábějí se ze směsi vepřového, slaninového a hovězího masa s přídavkem koření a dochucovadel, jako je mletý černý pepř, sladká paprika, česnek, muškátový oříšek a sůl.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
23. Vepřo-knedlo-zelo, tedy vepřová pečeně s houskovými knedlíky a kysaným zelím. Vepřové maso se peče v troubě s nakrájenou cibulí a vývar z pečeně se zredukuje na omáčku, která se k pokrmu podává.
Autor: Profimedia.cz
24. Rajská polévka: Ať už se připravuje s čerstvými rajčaty nebo s rajčatovou omáčkou, tato krémová a osvěžující polévka je základním pokrmem tradiční české kuchyně. Obvykle se dochucuje bobkovým listem, novým kořením nebo hřebíčkem a zahušťuje se restovanou cibulí a moukou.
Autor: TD, Kulinární studio MAFRA
25. Mariánskolázeňské oplatky jsou oplatky neobvykle velkého a kulatého tvaru, které se vyrábějí v obcích Mariánské Lázně a Velká Hleďsebe v České republice od roku 1856. Konečný výrobek se skládá ze dvou tenkých oplatek slepených vrstvou náplně, která může být vyrobena z lískových oříšků nebo kakaa.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
26. Česká kulajda je krémová koprová polévka s moučnou jíškou jako základem. Věří se, že každý český region a rodina má svou typickou verzi této vydatné polévky. Dnes se většina druhů skládá z hub a brambor, občas se přidává zakysaná smetana nebo ztracená vejce.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
27. Štramberské uši jsou pečený výrobek z mouky, cukru, vajec, vody, prášku do pečiva, medu nebo karamelu a koření, jako je hřebíček, anýz, skořice a badyán. Po upečení se těsto stočí do tvaru kužele, čímž vypadá jako lidské ucho.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
28. Karlovarské oplatky jsou ploché oplatky vyráběné podle starého tradičního receptu v oblasti Karlových Varů v České republice od poloviny 18. století, kdy se původně pekly doma. Důkazem toho jsou dnes v Karlovarském muzeu nejstarší pečicí nástroje na oplatky.
Autor: wikipedia
29. Původně Semmelknödel pocházející z Německa. V české verzi se proměnily z koulí v šišku, která se krájí na plátky.
Autor: Silvie Kolevová, Kulinární studio MAFRA
30. Karlovarské trojhránky jsou tradičně vyráběné oplatky, které se vyrábějí z karlovarských oplatek, když se rozkrojí na osm kusů, čímž vzniknou malé trojúhelníky. Prodávají se buď jednotlivě, nebo v dávkách po několika kusech. V Karlovarské oblasti v České republice se vyrábějí od poloviny 18. století, kdy se původně pekly doma.
Autor: Shutterstock
31. Zelňačka je tradiční polévka z kysaného zelí. Ačkoli existuje mnoho variant této české klasiky, většina z nich se skládá z kysaného zelí, brambor, smetany a tradičního českého uzeného masa. Tato hustá, sytá a bohatě okořeněná kmínem a uzenou paprikou se často objevuje na jídelních lístcích tradičních českých hospod.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
32. Krupicová kaše je tradiční středoevropský dezert na bázi krupice. Pokrm se připravuje z mléka, krupice a cukru. Často se ochucuje vanilkou a skořicí. Mléko se zahřeje, vmíchá se krupice a směs se poté míchá, dokud nezhoustne a nezhoustne.
Autor: Profimedia.cz
33. Toto tradiční české jídlo se skládá z pšeničných bulek politých sametovým vanilkovým krémem. Buchtičky velikosti sousta se připravují z kynutého těsta a tradičně se pečou v troubě dozlatova. Buchtičky se šodó se obvykle podávají polité vanilkovým krémem, posypané cukrem a občas doplněné čerstvým ovocem.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
34. Ačkoli byla původně považována za jídlo chudých, tato krémová bramborová polévka známá jako bramboračka se stala jednou z klasik české kuchyně. Objevuje se v mnoha variantách, ale převážně obsahuje jednoduché ingredience, jako je kořenová zelenina, sušené houby a různé čerstvé nebo sušené koření.
Autor: Kulinární studio MAFRA
35. Kuře na paprice je česká verze slavného maďarského kuřecího paprikáše. Jídlo se skládá z dušených kousků kuřete v krémové omáčce, která je bohatě okořeněna sladkou paprikou. Stejně jako originální pokrm se i česká verze objevuje v mnoha variantách a do doprovodné paprikové omáčce přidávají pikantní rajčata nebo hustou smetanu.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
36. Chlebíčky jsou malé, otevřené sendviče pocházející z České republiky. Ačkoli existuje mnoho otevřených sendvičů po celém světě, chlebíčky jsou jedinečné díky své neobvyklé kombinaci polev, rozmanitosti chutí a pečlivému aranžování a prezentaci.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
37. Žemlovka je tradiční slovenský pečený dezert, který se skládá z plátků chleba, na kterých jsou vrstvy různého ovoce. Tradičně se žemlovka připravuje z jablek ochucených skořicí, ale v dezertu se běžně používají i broskve, hrušky a švestky. Některé druhy často obsahují rozinky nebo tvaroh a pokrm se někdy dozdobí krémovou pusinkou. Na obrázku je verze se sněhovou krustou.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
38. Jihočeská Niva je sýr s modrou plísní z kravského mléka, který se vyrábí v Jihočeském regionu v České republice od roku 1951. Musí vážit přibližně 2,8 kilogramu a má omytou kůrku s polovoskovým povrchem a modrozelenou plísní na krémově až světle hnědém povrchu.
Autor: Tasteatlas
39. Ačkoli cibulačka pochází ze slavné francouzské polévky soupe à l’oignon, její česká verze se stala jednou z nejoblíbenějších polévek v zemi. Je to jednoduchý a štiplavý pokrm z karamelizované cibule vařené s vývarem na bázi masa nebo zeleniny.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
40. Párek v rohlíku je český pokrm, který se skládá z malých párkových klobás podávaných uvnitř housek. Kečup nebo hořčice jsou jediné dochucovadla, která se tradičně podávají k párku v rohlíku. Tato rychlá a snadná svačina je nejběžnějším českým pouličním jídlem, prodává se v mnoha mobilních stáncích s občerstvením a lze ji koupit i na mnoha čerpacích stanicích.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
41. Makowiec (makový závin) je polský název pro makovou rolku, tradiční koláč, kde se mezi vrstvy těsta dává maková pasta. Do koláče lze přidat rozinky, mandle, med a pomerančovou kůru, aby se zvýraznila jeho chuť. V ideálním případě by makový závin neměl být příliš sladký.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
42. Bublanina je tradiční český dezert skládající se z hustého těsta podobného palačinkám, které je posypáno různým ovocem a pečeno dozlatova. Výběr ovoce silně závisí na ročním období, ale obvykle zahrnuje různé bobule, švestky a meruňky.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
43. Škvarky jsou tradiční specialita oblíbená v jihovýchodní Evropě a na Balkáně. Tato rozmanitost vepřových kůrek nebo škvarků se obvykle vyrábí domácí tepelnou extrakcí tuku ze sádla. Sádlo se obvykle krájí na kostky a smaží se ve vlastním tuku, dokud se nerozpustí a v hrnci nezůstane tuhá a křupavá vepřová kůže.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
44. Bramborové šišky s mákem se skládají z bramborových knedlíků, které se tradičně posypávají slazeným mákem s vanilkovou příchutí. Knedlíky se vyznačují válcovitým tvarem a jemnou texturou, krátce se povaří a poté se podávají ještě teplé.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
45. Houska je oblíbené české pečivo. Peče se z hladké pšeničné mouky, mléka, droždí, soli a občas i vajec. Před pečením se obvykle zaplete do kulatého copu, který připomíná uzel. Vrch se posype hrubou mořskou solí a buď kmínem, nebo mákem.
Autor: Martina Čermáková
46. Hořické trubičky jsou rolované oplatky vyráběné v Hořicích a okolních obcích v České republice. Rohlíky jsou dlouhé 5 až 19 centimetrů a mají světle béžovou barvu. Mají vůni a chuť oplatky s křupavou, hladkou a porézní texturou. Náplň se skládá ze šlehaného másla s kakaovým práškem a vanilkou.
Autor: Městské muzeum Hořice
47. Mazanec je tradiční sladký velikonoční chléb připravovaný z těsta podobného briošce, které je obohaceno o rozinky, citronovou kůru a rum. Vytvaruje se do velkých kulatých bochníků, před pečením se posype plátky mandlí a nahoře je obvykle vyrytý symbol kříže.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
48. Čočková polévka je chutná česká polévka. Obvykle se připravuje z hnědé nebo zelené sušené čočky, kořenové zeleniny a různého koření, jako je majoránka nebo koriandr. Občas se zahušťuje moukou a pro výživnější podání se přidávají pikantní klobásy nebo uzená slanina.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
49. Ačkoli se tento tradiční český pokrm objevuje v mnoha variantách po celé zemi, obvykle se připravuje z kombinace mletého hovězího a vepřového masa, vajec, namočeného pečiva a různých koření, jako je majoránka a kmín. Vytvarovaný do bochníků je občas obohacen uzenou slaninou a plněný natvrdo uvařenými vejci nebo různou zeleninou.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
50. Karbanátky jsou univerzální termín, který označuje širokou skupinu tradičních českých a slovenských placiček. Přestože se vyrábějí převážně z mletého vepřového, hovězího nebo kuřecího masa, mohou být také založeny na různé zelenině, rybách, sóji, čočce, ovsu a dokonce i sýru.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA