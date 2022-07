Ztratil jsem nůž, pozdravuj psa. Pohledy z tábora si hrají s emocemi rodičů

To vám takhle pošťačka přinese pohled z tábora, odkud vám dítě píše: „Ahoj rodino, je tady krásně. Škoda, že tady nejste místo mě!“ Znejistíte? Jak to vaše dítě asi myslí? A co teprve, když vám přijde pohlednice se sdělením: „Ahoj mami a tati, je to tu super. Včera tady byl ten pán, co nám minule nabízel ty drogy.“ Znervózníte. Ale časem se to vysvětlí: před pár dny proběhla na táboře přednáška o drogách a při následném rozchodu ve městě figuranti testovali, jestli si děti něco vezmou od cizího člověka.

„Připravte na můj návrat velkou večeři. Mám hlad. Dík.“