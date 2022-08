Jeden klíč vládne všem. Jak využít systém hlavního a generálního klíče

Systém hlavního a generálního klíče (zkráceně SHGK) funguje velmi jednoduše na základě uživatelských práv, kterými řídíte přístupy k jednotlivým zámkům v domě. Sami si tak nastavíte, jak chcete mít doma vyřešeno zamykání a kdo se kam dostane.

Nad klíči s omezenými a definovanými právy pomyslně stojí klíč hlavní, který odemkne všechny jemu podřazené zámky. Nejvýše v hierarchii je generální klíč. Ten zvládne odemknout veškeré zámky v systému a hodí se ho mít po ruce i pro chvíle pohotovosti.

Pro děti i seniory

Máte doma zvídavého potomka nebo seniora se zdravotními problémy? Správa přístupů vám pomůže elegantně vyřešit situace, kdy potřebujete z bezpečnostních důvodů omezit doma přístupy k jednotlivým místnostem nebo objektům.

Děti či starší lidé poté pomocí svého klíče odemknou jen vybrané dveře v domě. Omezit tak můžete otevření dveří na balkon či do sklepa, ale třeba i přístup do skříně s léky a nebezpečnými látkami.

Lze do nich zahrnout i přídavné zámky. „V současné době lze nechat udělat na oba zámky jeden klíč, takže ani není potřeba navyšovat počet klíčů,“ doporučoval před časem bezpečnostní expert Jan Hrnčíř.

Konec infarktových situací

Sjednocení klíčů se nemusí omezit jen na byt či dům. Naopak, systém velmi ocení i chataři a chalupáři. Na jeden uzávěr snadno zkombinujete visací zámek na vratech, petlici u sklepa i vložku u vchodových dveří.

Jak se v praxi plánuje systém hlavního a generálního klíče?

A co víc, ušetříte si infarktové situace, kdy po dvouhodinové cestě na chatu zjistíte, že svazek klíčů leží doma. Díky sjednocení na jeden klíč (sjednocený uzávěr) si totiž jednoduše otevřete stejným klíčem, kterým jste zamykali byt.

Jak vybrat správný produkt?

V rámci SHGK můžete sjednotit nejen zámkové vložky, ale i visací zámky a speciální zámkové systémy. Vždy se řiďte produktovými řadami a výrobcem, který případně poradí a doporučí konkrétní vhodné typy zámků.

Díky variabilitě systému je ve výsledku možné snadno sjednotit všechny zamykací systémy v domě a výrazně si ulehčit zamykání.

„Například v rámci některých našich produktových řad je možné zapojit do systému kromě cylindrických vložek a visacích zámků také závory a další zabezpečovací mechanismy – včetně kontejnerových zámků, přídavného Vanlocku na dodávky a karavany nebo oblíbeného systému Xbox,“ doplňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

Kdo vám zámky sjednotí?

Na společný uzávěr je dokáže sjednotit každý klíčař v obchodě, kde se prodávají zámky a kopírují klíče. Vytvoření systému SGHK bývá složitější a v některých případech je potřeba se obrátit přímo na výrobce.

Můžete se obrátit na klíčaře ve svém okolí, který by vám měl vždy dokázat poradit. Ne každá zámková vložka je stejná, což poznáte i podle různých velikostí a profilů klíčů.

Proto ke sjednocení na jeden klíč nestačí mít zámky od stejného výrobce, ale důležitá je i jejich kompatibilnost v rámci produktové řady. Pokud si nejste jistí, jaké zámky máte doma či na chalupě, můžete se opět poradit s klíčařem, který vám řekne, jestli je možné nastavení na jeden klíč, nebo ne.

Nejlepší je však pustit se do jejich kompletní revize a případné výměny, než abyste investovali do přenastavení zámků staršího data výroby. Výhodou je i to, že pokud si pořídíte nové zamykací systémy od ověřených výrobců, které je možné sjednotit v rámci systémů společných uzávěrů či vytvořit systém hierarchický, tedy SGHK, tak jsou certifikovány v potřebné bezpečnostní třídě.

Ochrání tak váš majetek daleko lépe než levné zámky neznámých značek z tržnic a od pochybných podomních prodavačů.