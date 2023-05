Každý den v lese pomáhá srovnat psychiku, posílit imunitu. Je to snadné

Naši dávní předkové v lese jako lovci a sběrači nacházeli všechno, co potřebovali k životu, ať to bylo jídlo či stavební materiál. Dokonce i nemoci a rány léčili lesními rostlinami. V našem civilizovaném světě místo toho většinou sáhneme po tabletce nebo do regálu v supermarketu. Přitom les je pro nás stále stejně důležitý. Produkuje kyslík, který k životu nezbytně potřebujeme.

A kdo si častěji dopřává procházku pod korunami vysokých stromů, ten ví, jaký ozdravný účinek mají na tělo i duši. Trápí vás bolest hlavy, rýma nebo vás něco svědí? Malé problémy se dají zmírnit pomocí jehličí, kůry a kořenů rostlin rostoucích v lese. Zároveň to může zafungovat jako prevence proti vážnějším onemocněním.

Vědci už dokázali, že terpeny – tedy těkavé vonné látky, které stromy vypouštějí do vzduchu – aktivují a posilují lidský imunitní systém. Každý den strávený v lese tak zvýší počet obranných buněk organismu až o 40 procent. Kromě toho se v těle vytvoří i protirakovinné proteiny a takzvané buňky první pomoci. Tento pozitivní účinek pak přetrvává až týden.