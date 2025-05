Část 1/4

Pokud chodíte někde v trávě, často si svízel přinesete domů, aniž byste to plánovali.

Najdete ji na loukách, v křoví, podél cest, na okrajích lesů a klidně i na zahradě. Miluje slunce, ale bez problémů zvládne i polostín. Kvete od května do září a díky svým háčkům se ráda chytá všeho kolem – proto název „přítula“. Drobná, lepkavá, ale velmi prospěšná rostlinka však umí „dělat parádu“ nejen na oblečení, ale hlavně v domácí lékárničce.

Nasbírejte si svízel, používat ho můžete i čerstvý, je to skvělý zdroj vitaminu C. Hodí se na obklady, odvar například můžete používat jako tonikum pro problematickou pleť. Uvidíte, co tento často proklínaný „plevel“ opravdu umí, aniž by to většina lidí tušila. A nasušíte si ho i na čaj.