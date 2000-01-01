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Světový den pošty se připomíná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku světové poštovní unie (UPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu.
Autor: Profimedia.cz
Podívejte se na unikátní historické snímky poštovních doručovatelů, ale i na „lechtivé“ pohlednice, které nosili ve svých kabelách.
Autor: Profimedia.cz
Výročí založení UPU z roku 1874 se sice slaví od roku 1969, ale kořeny organizovaného doručování zpráv sahají až do hluboké starověké historie.
Autor: Profimedia.cz
Historie doručování se začala psát už v antických říších, kde panovníci potřebovali spolehlivé spojení se vzdálenými provinciemi. Starověký Egypt i Persie využívaly síť jezdců a stanic, přičemž slavná perská královská cesta fungovala na principu štafetového střídání čerstvých koní a poslů.
Autor: Profimedia.cz
Římané tento systém dovedli k dokonalosti v podobě státní pošty Cursus publicus. Ve středověku a raném novověku se v Evropě stala synonymem pro poštovní služby rodina Thurn-Taxisů, která vytvořila první soukromou, ale panovníky uznávanou celoevropskou síť.
Autor: Profimedia.cz
Samotný Světový den pošty vyhlásil Světový poštovní kongres v japonském Tokiu v roce 1969 na počest vzniku UPU (Světová poštovní unie). Cílem bylo zdůraznit nepostradatelnou roli poštovních služeb v každodenním životě lidí i pro sociální a ekonomický rozvoj zemí.
Autor: Profimedia.cz
Po zavedení zásilkové pošty v USA v roce 1913 lidé posílali téměř cokoliv. Známý je případ holčičky Charlotte May Pierstorff, kterou rodiče v roce 1914 „poslali“ poštou k babičce, protože poštovní známka vyšla levněji než dětská jízdenka na vlak. Doručovatel ji vezl ve svém vagónu.
Autor: Profimedia.cz
Způsob dopravy se vyvíjel s technologickým pokrokem. Od koní se postupně přešlo k poštovním vozům, které byly schopné převézt víc zakázek najednou.
Autor: Profimedia.cz
S rozvojem fotografie se do obálek dostávaly i soukromé fotografie i pohlednice.
Autor: Profimedia.cz