Při budování zahrady si málokdo umí představit, jak bude vypadat za pár let či desetiletí. Pokud má opravdu promyšlenou podobu, bývá to radost – zahrada dozraje a měla by plnit svou funkci podobně, jako ta u atypické vily na Berounsku. Její koncept před 21 lety připravila ve spolupráci s krajinářským ateliérem Terra Florida krajinářská architektka Martina Forejtová.